Европейские гранды хотят подписать вратаря Бока Хуниорс
Однако в нем они видят лишь игрока ротации
Несколько европейских топ-клубов этой зимой вступят в бой за вратаря "Бока Хуниорс" Эстебана Андраде. Данную информацию подтверждает TyC Sports.
"ПСЖ" и "Атлетико" видят в нем игрока, который будет подменять Кейлора Наваса и Яна Облака. А вот "Ювентус" может им заменить Буффона, который может покинуть команду уже ближайшим летом.
Андрада играет за "Боку" с лета 2018 года. Проведя полтора сезона в команде, он сыграл уже 59 игр. В его контракте есть опция выкупа, сумма которой равна 25 миллионам евро.
В текущем розыгрыше кубка Либертадорес, "Бока Хуниорс" дошла до полуфинала, где проиграла злейшему врагу - "Ривер Плейту".
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