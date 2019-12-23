Европейские гранды хотят подписать вратаря Бока Хуниорс

Несколько европейских топ-клубов этой зимой вступят в бой за вратаря "Бока Хуниорс" Эстебана Андраде. Данную информацию подтверждает TyC Sports.

"ПСЖ" и "Атлетико" видят в нем игрока, который будет подменять Кейлора Наваса и Яна Облака. А вот "Ювентус" может им заменить Буффона, который может покинуть команду уже ближайшим летом.

Андрада играет за "Боку" с лета 2018 года. Проведя полтора сезона в команде, он сыграл уже 59 игр. В его контракте есть опция выкупа, сумма которой равна 25 миллионам евро.

В текущем розыгрыше кубка Либертадорес, "Бока Хуниорс" дошла до полуфинала, где проиграла злейшему врагу - "Ривер Плейту".