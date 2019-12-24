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Эвертон и Атлетико внимательно следят за форвардом Ривер Плейта

Южная Америка
(1 голосов)

Пошла мода на игроков из Аргентины

Эвертон и Атлетико внимательно следят за форвардом Ривер Плейта
UA-Футбол
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Форвард "Ривер Плейта" Рафаэль Борре может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Об этом сообщает AS.

Он привлек внимание "Эвертона" и мадридского "Атлетико". Особенно в нем заинтересован Карло Анчелотти. Руководство "ирисок" готово выложить за футболиста 15 миллионов.

В текущем сезоне Борре провел 24 матча и забил 13 голов. Такая результативность помогла "Ривер Плейту" дойти до финала кубка Либертадорес, где они проиграли "Фламенго".

Напомним, что совсем недавно "Байер" выкупил контракт основного полузащитника аргентинского клуба.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Рафаэль Сантос Борре Ривер Плейт
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