Фиорентина продала защитника бразильскому Флуминенсе
Однако сохранила половину прав на игрока
Бразильский защитник Жилберто Жуниор продолжит карьеру в родном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба "Фиорентины".
Итальянцы приобрели игрока в 2015 года, однако тот так и не смог заиграть на должном уровне. После двух годовых аренд было принято решение о его продажи.
Нужную сумма за него выплатил "Флуминенсе". Также сообщается, что "фиалки" сохранили 50 процентов прав на бразильца.
Напомним, совсем недавно руководство "Фиорентины" уволило Монтеллу и назначило нового тренера.
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