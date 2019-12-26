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Фиорентина продала защитника бразильскому Флуминенсе

Южная Америка
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Однако сохранила половину прав на игрока

Фиорентина продала защитника бразильскому Флуминенсе
UA-Футбол
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Бразильский защитник Жилберто Жуниор продолжит карьеру в родном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба "Фиорентины".

Итальянцы приобрели игрока в 2015 года, однако тот так и не смог заиграть на должном уровне. После двух годовых аренд было принято решение о его продажи.

Нужную сумма за него выплатил "Флуминенсе". Также сообщается, что "фиалки" сохранили 50 процентов прав на бразильца.

Напомним, совсем недавно руководство "Фиорентины" уволило Монтеллу и назначило нового тренера.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Жилберто Жуниор Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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