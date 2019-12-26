Фиорентина продала защитника бразильскому Флуминенсе

Бразильский защитник Жилберто Жуниор продолжит карьеру в родном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба "Фиорентины".

Итальянцы приобрели игрока в 2015 года, однако тот так и не смог заиграть на должном уровне. После двух годовых аренд было принято решение о его продажи.

Нужную сумма за него выплатил "Флуминенсе". Также сообщается, что "фиалки" сохранили 50 процентов прав на бразильца.

Напомним, совсем недавно руководство "Фиорентины" уволило Монтеллу и назначило нового тренера.