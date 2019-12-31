Официально: Бока Хуниорс назначил тренера, который приводил клуб к победе в Кубке Либертадорес

"Бока Хуниорс" на своем официальном сайте огласил имя нового главного тренера. Руководить коллективом из Буэнос-Айреса будет Мигель Анхель Руссо – он уже возглавлял клуб и брал с ним шестой для команды (и пока последний) Кубок Либертадорес в 2007 году.

Последним местом работы специалиста был перуанский клуб "Альянса Лима". Ранее Руссо работал в Чили, Испании, Мексике и Колумбии. Таким образом, Мигель Анхель заменит Густаво Альфаро, контракт с которым не был продлен.

После 16 туров "Бока Хуниорс" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины с 29 очками в активе, отставая на 1 балл от лидера соревнований, "Архентинос Хуниорс". В тройке также "Ланус" – отрыв команды от "Боки" идет исключительно по дополнительным показателям. "Ривер Плейт" располагается на 5-й строчке с 27 очками.