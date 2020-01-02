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16 убито, 5 ранено: спарринг между заключенными в Мексике закончился кровопролитием

Южная Америка
(2 голосов)

Кровавый товарищеский поединок

16 убито, 5 ранено: спарринг между заключенными в Мексике закончился кровопролитием
Новина українською

Товарищеский матч по футболу в мексиканской тюрьме завершился побоищем: 16 человек погибло, 5 получили ранения.

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По информации издания Sopitas, 2 команды заключенных играли в тюремном дворе, матч посетили их семьи, родственники, близкие и друзья. Тем не менее, игроки вышли на поле с огнестрельным оружием вместо мяча и устроили вместо футбольного спектакля кровавую драку. Среди убитых – только сами заключенные, тем не менее, несколько детей получили ранения.

К счастью, правоохранительным органам все-таки удалось остановить насилие, но драка продолжалась более двух с половиной часов.

16 убито, 5 ранено: спарринг между заключенными в Мексике закончился кровопролитием - изображение 1
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