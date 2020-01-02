16 убито, 5 ранено: спарринг между заключенными в Мексике закончился кровопролитием
Кровавый товарищеский поединок
Товарищеский матч по футболу в мексиканской тюрьме завершился побоищем: 16 человек погибло, 5 получили ранения.
Читайте такжеАресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия. Эль-Класико омрачили протесты
По информации издания Sopitas, 2 команды заключенных играли в тюремном дворе, матч посетили их семьи, родственники, близкие и друзья. Тем не менее, игроки вышли на поле с огнестрельным оружием вместо мяча и устроили вместо футбольного спектакля кровавую драку. Среди убитых – только сами заключенные, тем не менее, несколько детей получили ранения.
К счастью, правоохранительным органам все-таки удалось остановить насилие, но драка продолжалась более двух с половиной часов.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...