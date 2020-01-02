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Алиссон стал обладателем Золотой Самбы, Неймар занял пятое место

Южная Америка
(3 голосов)

Голкипер обогнал другого футболиста "Ливерпуля"

Алиссон стал обладателем Золотой Самбы, Неймар занял пятое место
UA-Футбол
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Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер получил престижную награду "Золотая Самба". Титул вручается лучшему бразильцу, который играет в Европе.

После голосования экс-игроков и журналистов, голкипер получил 36% голосов, существенно обогнав второе место. На нем расположился Роберто Фирмино (25%).

Третьим стал Тьяго Силва, а вот самый дорогой футболист в истории Неймар лишь пятый (7,5%). Форвард "ПСЖ" получил "Золотую Самбу" в 2017 году.

Отметим, что футболисты из украинского чемпионата не попали в итоговый список.

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В статье: Бразилия Неймар Ливерпуль Роберто Фирмино Алиссон Бекер
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Источник:
sambafoot.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.01.2020 в 00:08
А неФІГ... тобто навіщо було за грошима ганятися! А тепер бач те йому не "цікаво" і тому ми не прогресуємо, а скоріш регресуємо! Але бабки втрачати все одно "облом". Хоча ... мені таки проблеми. Цей Джуніор за день отримує побільше моєї річної пенсії.
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