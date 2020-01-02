Алиссон стал обладателем Золотой Самбы, Неймар занял пятое место

Вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер получил престижную награду "Золотая Самба". Титул вручается лучшему бразильцу, который играет в Европе.

После голосования экс-игроков и журналистов, голкипер получил 36% голосов, существенно обогнав второе место. На нем расположился Роберто Фирмино (25%).

Третьим стал Тьяго Силва, а вот самый дорогой футболист в истории Неймар лишь пятый (7,5%). Форвард "ПСЖ" получил "Золотую Самбу" в 2017 году.

Отметим, что футболисты из украинского чемпионата не попали в итоговый список.