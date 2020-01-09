Бока Джуниорс во времена перемен. Де Росси стал жертвой слишком больших ожиданий

Даниэле Де Росси этим летом приходил в "Боку", чтобы утереть нос руководителям родной "Ромы" и спеть последнюю футбольную песню в карьере. Тот переход выглядел по многим позициям интересным ходом. Топовый европейский игрок, большой латиноамериканский клуб. Однако сомнений в целесообразности этого шага тоже было достаточно. "Бока Джуниорс" жила со свежей раной поражения в финале Либертадорес 2018. Поэтому успехом для нее могла быть только победа над вечным врагом "Ривер Плейт", желательно – в финале того же Либертадорес. Однако миллионеры с Гальярдо давно стали символом системности и последовательности, а вот генуэзцы скорее символизируют большие амбиции и желание одним шагом прыгнуть в короли.

Счастье такая стратегия не принесла. Клуб проиграл полуфинал Либертадорес "Риверу" и фактически одним матчем испортил весь сезон. Заложником этой ситуации стал и Де Росси. Во время прощальной пресс-конференции бородач заявил, что впервые мысль о завершении карьеры возникла у него в октябре. Итальянец принял участие в одном большом дерби, но наименее важном, тогда в чемпионате "Ривер" и "Бока" сыграли по нулям, а Даниэле выдержал 69 минут матча. В главных же матчах, полуфиналах Либертадорес, он уже не участвовал – травмы, ставшие следствием слишком большого желания футболиста сыграть. Общий итог Де Росси в Буэнос-Айресе – это семь игр и один гол, неудачный период для клуба, но особенно для игрока, от которого ждали подвигов. И не важно, что эти ожидания не имели под собой никаких объективных причин – это Аргентина, где тебя либо обожают, либо травят!

Сейчас надежды сине-желтой публики возлагаются на культового персонажа Хуана Романа Рикельме, который сейчас занимает должность вице-президента клуба и обещает кадровую революцию. Вот только пока он никого не привел и только теряет бойцов. История с Де Росси уже завершилась и итальянец очень вежливо распрощался с клубом, значительно сложнее ситуация с Иваном Маркони, который был креатурой предыдущего наставника Густаво Альфаро. Кстати, того убрали, несмотря на второе место в чемпионате с отставанием лишь в одно очко от лидера.

Вообще, сейчас "Бока Джуниорс" переживает бурный период, ведь с помощью поддержки Рикельме ее вновь возглавил невероятно скандальный дядя 71-летний Хорхе Амор Амеал, который уже возглавлял клуб с 2008-го по 2011-й годы (был вице-президентом, но занял главный пост в результате смерти от сердечного приступа Педро Помпилио). Тогда этот руководитель достиг определенных успехов в благоустройстве финансов клуба, но и влез в целый ряд скандалов. Так грустно и скучно у генуэзцев нынче точно не будет, однако они вновь стремятся только к быстрым результатам и только к сразу большим победам.