Экс-защитник Динамо продолжит карьеру в Гуарани Кампинас
Леандро Алмейда сменит клуб в Бразилии
Бывший защитник "Динамо" Леандро Алмейда в ближайшее время станет игроком бразильского клуба "Гуарани Кампинас", который выступает во втором дивизионе страны, сообщает Globo Esporte.
Последним клубом 32-летнего защитника был бразильский клуб "Парана" также из второго дивизиона. В прошедшем сезоне Алмейда провел за него 23 матча, в которых забил 1 гол.
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