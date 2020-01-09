Экс-защитник Динамо продолжит карьеру в Гуарани Кампинас

Бывший защитник "Динамо" Леандро Алмейда в ближайшее время станет игроком бразильского клуба "Гуарани Кампинас", который выступает во втором дивизионе страны, сообщает Globo Esporte.

Последним клубом 32-летнего защитника был бразильский клуб "Парана" также из второго дивизиона. В прошедшем сезоне Алмейда провел за него 23 матча, в которых забил 1 гол.