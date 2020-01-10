Автор первого гола Шахтера на Донбасс Арене оказался лишним в Коринтианс

Атакующий бразильский полузащитник Жадсон, который является автором первого гола в истории "Донбасс Арены", победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, в честь которого заложена специальная звезда на аллее славы возле стадиона в Донецке, оказался ненужным в клубе "Коринтианс".

Новый главный тренер "Тима" Тиаго Нуньес дал понять, что не рассчитывает на 36-летнего Жадсона и планирует использовать в новом сезоне на этой позиции младших футболистов, сообщает UOL.

Впрочем, контракт Жадсона с "Коринтианс" рассчитан до конца 2020 года, поэтому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера игрока.

Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе как функционер и с радостью вернется в "Шахтер", если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов.