  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Автор первого гола Шахтера на Донбасс Арене оказался лишним в Коринтианс
В тренде

Автор первого гола Шахтера на Донбасс Арене оказался лишним в Коринтианс

Южная Америка
(1 голосов)

36-летние новому тренеру не нужны

Автор первого гола Шахтера на Донбасс Арене оказался лишним в Коринтианс
Новина українською

Атакующий бразильский полузащитник Жадсон, который является автором первого гола в истории "Донбасс Арены", победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, в честь которого заложена специальная звезда на аллее славы возле стадиона в Донецке, оказался ненужным в клубе "Коринтианс".

Новый главный тренер "Тима" Тиаго Нуньес дал понять, что не рассчитывает на 36-летнего Жадсона и планирует использовать в новом сезоне на этой позиции младших футболистов, сообщает UOL.

Читайте такжеАхметов о финале Кубка УЕФА: Когда пропустили, ничего хорошего в адрес Пятова я не думал

Впрочем, контракт Жадсона с "Коринтианс" рассчитан до конца 2020 года, поэтому пока неизвестно, как сложится дальнейшая карьера игрока.

Ранее Жадсон заявлял, что готов продолжить работу в футболе как функционер и с радостью вернется в "Шахтер", если его пригласит президент клуба Ринат Ахметов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жадсон Донбасс Арена Донецк Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк) Коринтианс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Очманілий Заєць (Odessa)
10.01.2020 в 14:28
Вони взагалі виявилися непотрібними. Ані Донбас-арена Донецьку, ані Жадсон коринтянам.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...