Либертадорес 2020. Толпа бразильцев и заоблачный дебютант

Этой ночью берет старт главный клубный турнир Южной Америки Копа Либертадорес. Как и в прошлом году, соревнования продлятся почти 10 месяцев, хотя их делали более компактными. Также, как и в 2019-м, на этот раз финал будет один, хотя изначально в турнире с 1960-го года играли по два матча, а порой даже три. Местом финала определили Рио-де-Жанейро и, конечно же, "Маракана". Этой арене в последнее время выпадают очень крутые события: 2014-го – финал чемпионата мира, 2016-го – открытие и закрытие Олимпиады, 2019-го – финал Копа Америка. Решающий матч должен состояться 17-го октября.

Первый же поединок будет принимать "Эстадио Мунисипал Дельгадо" в бывшей столице Венесуэлы Валенсии. На этой арене, вмещающей почти десять с половиной тысяч зрителей, местный "Карабобо" примет перуанский "Университарио де Депортес", финалиста Копа Либертадорес 1972-го года и исторически самого солидного участника первого круга квалификации. Также с самого старта соревнований будет выступать эквадорская "Барселона", дважды финалист этих соревнований в 90-е.

А вот уже на следующем этапе будут не только исторически успешные команды, такие как перуанский "Спортинг Кристал" (финалист 1997), но и титулованные и очень мощные сейчас бразильские клубы "Коринтианс" и "Интернасионал". Всего же будет три круга отбора к главной части соревнований. Преодолеть их смогут только четыре команды из 19-ти участников.

Интересный нюанс мог случиться с представителем Чили – квалификация стартовала бы, а один ее участник не был бы определен. Так могло быть потому, что розыгрыш Кубка Чили 2019 еще не завершено. Тамошний футбол был парализован с месяц из-за протестов в столице, впоследствии – и в других городах. Из-за этого, кстати, Сантьяго и потерял право проведения финала Либертадорес 2019. Неудобств же с представителем в квалификации удалось избежать за счет того, что в кубке сенсаций не случилось, поэтому путевки в главный континентальный форум распределились еще до завершения Кубка Чили.

Всего в розыгрыше трофея примут участие 47 команд из 10-и стран. Кстати, на конгрессе КОНМЕБОЛ в парагвайскому городке Луке в конце прошлого года было определено, что мексиканские клубы смогут вернуться к участию в Либертадорес, как было раньше, но для того, чтобы принять участие в Либертадорес 2022, им нужно согласовать все конфликтные вопросы с КОКАКАФ. Кроме мексиканцев, в Либертадорес просятся и представители МЛС.

В текущем розыгрыше наибольшее представительство у Бразилии. По рейтингу страна имела семь мест. Еще одно получила из-за прошлогодней победы "Фламенго". Шесть команд делегирует Аргентина. Все остальные имеют по четыре места, однако Эквадор получил дополнительное пятое, ведь его представитель "Индепендьенте дель Важе" победил в прошлом Копа Судамерикана, второй по престижности турнир континента.

Рейтинг команд, по которым определялись корзины при жеребьевке, считали по следующим критериям:

коэффициент за последние 10 лет в Копа Либертадорес; исторический коэффициент в Копа Либертадорес с 1960-го года; коэффициент по результатам выступлений в своих национальных турнирах за последние 10 лет.

Групповой турнир начнется 3-го марта и продлится до 7-го мая. По две команды из группы выйдут в плей-офф, а третье попадет в Копа Судамерикана.

Некоторые проблемы возникнут у участников 1/8-й финала из-за накладки в международном календаре. Если с Копа Америка турнир не пересекается, то с Олимпиадой – другая история. Плей-офф стартует 21-го июля. Игры же в Токио будут проходить с 24-го июля по 9-го августа.

Фаворитами традиционно остаются два аргентинские гранды "Ривер Плейт" и "Бока Джуниорс" и все бразильские делегаты, кроме "Атлетико Паранаэнсе". Наиболее солидно букмекеры принимают прошлогоднего победителя "Фламенго", однако сейчас еще трудно полноценно оценивать шансы клубов, ведь до плей-офф в клубах еще пройдут огромные кадровые изменения, особенно летом. Так тот же "Фламенго" с Габиголом и без него – это почти разные команды.

И напоследок – о дебютантах турнира. На этот раз их трое: "Дефенса и Хуситисиа" из Аргентины, "Серро Лаго" из Уругвая и перуанский "Бинасионал". Последний представляет город Хулиака, расположенный на высоте 3 824 метра над уровнем моря. Вторым по высотным показателям является боливийский "Сан Хосе" с Оруро, 3 735 метров над уровнем моря. Матчей с этими соперниками боятся даже гранды, после такого стресса организм проходит "в себя" не менее недели.