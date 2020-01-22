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Тренер Коринтианс заговорил о проблеме с Сидклеем

Южная Америка
(1 голосов)

Понял, что на 90 минут игры не стоит надеяться

Тренер Коринтианс заговорил о проблеме с Сидклеем
Новина українською

Киевский динамовец Сидклей, который находится в аренде в Бразилии, провел уже 2 матча в составе "Коринтианс" на турнире Florida Cup - против "Нью-Йорк Сити" (2:1) и "Атлетико Насьональ" (1:2).

Однако новичок команды оба раза выходил только на замену.

Во время пресс-конференции главного тренера "Коринтианс" Тьяго Нуньеса спросили, в чем причина.

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По его словам, левый защитник Сидклей находится в плохой физической форме, в сравнении с остальными игроками. Причиной является его лишний вес.

Он долгое время находился вне игры в Украине. Сейчас он много работает, чтобы устранить эту проблему и как можно скорее вернуться к своим физическим кондициям.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) чемпионат Бразилии Сидклей
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
22.01.2020 в 08:15
Не удивительно Кто там в Динамо этого "красавчика" привез - Красников? Его еще не выгнали?!
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