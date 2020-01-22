Тренер Коринтианс заговорил о проблеме с Сидклеем

Киевский динамовец Сидклей, который находится в аренде в Бразилии, провел уже 2 матча в составе "Коринтианс" на турнире Florida Cup - против "Нью-Йорк Сити" (2:1) и "Атлетико Насьональ" (1:2).

Однако новичок команды оба раза выходил только на замену.

Во время пресс-конференции главного тренера "Коринтианс" Тьяго Нуньеса спросили, в чем причина.

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По его словам, левый защитник Сидклей находится в плохой физической форме, в сравнении с остальными игроками. Причиной является его лишний вес.