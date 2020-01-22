Тренер Коринтианс заговорил о проблеме с Сидклеем
Понял, что на 90 минут игры не стоит надеяться
Киевский динамовец Сидклей, который находится в аренде в Бразилии, провел уже 2 матча в составе "Коринтианс" на турнире Florida Cup - против "Нью-Йорк Сити" (2:1) и "Атлетико Насьональ" (1:2).
Однако новичок команды оба раза выходил только на замену.
Во время пресс-конференции главного тренера "Коринтианс" Тьяго Нуньеса спросили, в чем причина.
По его словам, левый защитник Сидклей находится в плохой физической форме, в сравнении с остальными игроками. Причиной является его лишний вес.
Он долгое время находился вне игры в Украине. Сейчас он много работает, чтобы устранить эту проблему и как можно скорее вернуться к своим физическим кондициям.