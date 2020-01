Экс-форварда Саутгемптона выдали США: его обвиняют в торговле людьми и перевозке наркотиков

Бывший полузащитник национальной сборной Колумбии Джон Виафара был выдан Соединенным Штатам Америки для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков. По информации El Tiempo, 41-летний экс-футболист, не признал свою вину и также обвиняется в торговле людьми и связях с криминальными сообществами.

Former Southampton midfielder Jhon Viafara was extradited to the USA on a drug warrant on Thursday.



The 41-year-old was arrested last March after prosecutors in Texas said they believed he was part of a criminal network that shipped cocaine to the U.S. #SaintsFC pic.twitter.com/fyNpQCQxXs