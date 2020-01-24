Экс-форварда Саутгемптона выдали США: его обвиняют в торговле людьми и перевозке наркотиков

Бывший полузащитник национальной сборной Колумбии Джон Виафара был выдан Соединенным Штатам Америки для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков. По информации El Tiempo, 41-летний экс-футболист, не признал свою вину и также обвиняется в торговле людьми и связях с криминальными сообществами.

Former Southampton midfielder Jhon Viafara was extradited to the USA on a drug warrant on Thursday.



The 41-year-old was arrested last March after prosecutors in Texas said they believed he was part of a criminal network that shipped cocaine to the U.S. #SaintsFC pic.twitter.com/fyNpQCQxXs — Southampton Page (@SouthamptonPage) January 23, 2020

Виафара был арестован на родине по американскому ордеру еще в марте прошлого года. Операцию провела местная полиция с помощью агентов управления по борьбе с наркотиками. Обвинения предъявлены по факту "произведения и распространения 5 килограммов или более кокаина с намерением, знанием и разумным основанием полагать, что кокаин будет незаконно ввезен в США".

Читайте также Экс-игроку сборной Колумбии предъявили обвинения в наркоторговле

Виафара выступал за колумбийские клубы и национальную сборную, а также играл за "Портсмут", "Саутгемптон" и "Реал Сосьедад". В 2015 году он завершил карьеру. Джон – обладатель Кубка Либертадорес-2004 в составе "Онсе Кальдас" и трехкратный чемпион Колумбии. За национальную команду полузащитник выступал с 2003-го по 2010 год. Провел 43 матча и забил 1 гол.