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Экс-форварда Саутгемптона выдали США: его обвиняют в торговле людьми и перевозке наркотиков

Южная Америка
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"У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид d-лизергиновой кислоты…"

Экс-форварда Саутгемптона выдали США: его обвиняют в торговле людьми и перевозке наркотиков
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Бывший полузащитник национальной сборной Колумбии Джон Виафара был выдан Соединенным Штатам Америки для предъявления обвинений в незаконном обороте наркотиков. По информации El Tiempo, 41-летний экс-футболист, не признал свою вину и также обвиняется в торговле людьми и связях с криминальными сообществами.

Виафара был арестован на родине по американскому ордеру еще в марте прошлого года. Операцию провела местная полиция с помощью агентов управления по борьбе с наркотиками. Обвинения предъявлены по факту "произведения и распространения 5 килограммов или более кокаина с намерением, знанием и разумным основанием полагать, что кокаин будет незаконно ввезен в США".

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Виафара выступал за колумбийские клубы и национальную сборную, а также играл за "Портсмут", "Саутгемптон" и "Реал Сосьедад". В 2015 году он завершил карьеру. Джон – обладатель Кубка Либертадорес-2004 в составе "Онсе Кальдас" и трехкратный чемпион Колумбии. За национальную команду полузащитник выступал с 2003-го по 2010 год. Провел 43 матча и забил 1 гол.

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В статье: Колумбия "Саутгемптон" Джон Виафара
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