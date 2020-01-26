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Экс-хавбек Шахтёра близок к переходу в Коритибу

Южная Америка
(1 голосов)

Жадсоном интересуется Коритиба

Экс-хавбек Шахтёра близок к переходу в Коритибу
Новина українською

Экс-полузащитник "Шахтёра" Жадсон близок к переходу в "Коритибу", сообщает Globo Esporte.

"Коринтианс" больше не рассчитывает на 36-летнего ветерана, поэтому готов отпустить игрока в состав новичка бразильской Серии А.

Тем не менее, "Коритиба" не в состоянии гарантировать Жадсону такой же оклад, как в его нынешнем клубе, так что часть зарплаты экс-горняка будет продолжать оплачивать "Коринтианс".

Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2011 год, выиграв с клубом 10 турниров, в числе которых Кубок УЕФА 2009.

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В статье: Жадсон Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк) Коритиба (Бразилия)
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