Экс-хавбек Шахтёра близок к переходу в Коритибу
Жадсоном интересуется Коритиба
Экс-полузащитник "Шахтёра" Жадсон близок к переходу в "Коритибу", сообщает Globo Esporte.
"Коринтианс" больше не рассчитывает на 36-летнего ветерана, поэтому готов отпустить игрока в состав новичка бразильской Серии А.
Тем не менее, "Коритиба" не в состоянии гарантировать Жадсону такой же оклад, как в его нынешнем клубе, так что часть зарплаты экс-горняка будет продолжать оплачивать "Коринтианс".
Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2011 год, выиграв с клубом 10 турниров, в числе которых Кубок УЕФА 2009.
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