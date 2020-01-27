Парад бразильских звездочек. О турнире, на котором засветились Каземиро, Жезус и Тете

Большой футбольный сезон в Бразилии уже стартовал, гранды, в том числе и "Фламенго", поразивший в прошлом году, проводят первые матчи, представляют новых футболистов. Однако в минувшую субботу все внимание было приковано к Муниципальному стадиону Паулу Машаду ди Карвалью, он же просто и более знакомо называется "Пакаэмбу". На легендарной арене играли главные антагонисты современного футбола в этой стране - "Гремио" и "Интернасионал". Но фокус матча был не в их непримиримости, это был финал Юношеского Кубка Сан-Паулу.

Географическая привязка в названии не должна вводить в заблуждение, это не обычный открытый чемпионат гигантского города Сан-Паулу для молодежных составов. Такой статус турнир имел в начале, он стартовал в 1969-м и тогда в нем участвовали 4 клуба. Впоследствии турнир перерос в первенство штата, чье население в настоящее время официально составляет 46 млн жителей.

Турнир постоянно рос и впоследствии его игры проводились по всему штату. Сейчас Кубок является главным соревнованием для звездочек со всей страны. Подчеркиваю, именно звездочек - тех, кто не имеет четкого места в главных командах, но уже имеет достаточно таланта и возраст до 20 лет. Условный Рейниер сюда уже не приедет, потому что еще в прошлом году перестал тренироваться с молодежным составом "Фламенго", а сейчас уже подписал контракт с мадридским "Реалом" и выступает в олимпийской сборной рядом с "дядьками" 22-23 лет. И все же Кубок Сан-Паулу, или просто Копинья, знает немало историй стремительного подъема карьеры футболиста именно после успешных выступлений на старте года со сверстниками, со скачком во взрослый футбол высокого уровня.

Дело в том, что куча молодежных чемпионатов и кубков страны растянуты по времени в течение года, некоторые из юных футболистов мигрируют из главной команды в молодежную и обратно в зависимости от кадровой ситуации в клубе, травм взрослых, кого-то в месяц или более выдергивают в юношеские-молодежные сборные. На Копиньи же все собраны в одном месте и играют в сжатые сроки. Когда-то на Копинью приглашали статусных гостей, таких как "Бока Джуниорс", "Пеньяроль" и даже "Бавария". Сейчас в этом нет необходимости, турнир полностью самодостаточен.

На нем в 2010-м взошли Каземиро и Лукас Моура. В августе 2012-го "Рома" привезла никому не известного в Европе защитника Маркиньоса, которому было 18. Предварительный контракт о его покупке был подписан тремя месяцами ранее. Тогда парень провел в чемпионате Бразилии всего шесть матчей, немного поиграл в чемпионате штата, и все это исключительно по той причине, что его родной "Коринтианс" сделал ставку на Кубок Либертадорес. Вот у молодого парня и появилась возможность выходить в тех играх, где тренер экономил силы на главный турнир континента и ставят не основу. Кстати, увидеть в тех матчах особый талант Маркиньоса было крайне трудно, он только учился взрослой игре. Раскрылся он именно на Копиньи 2012, которую "Коринтианс" выиграл в блестящем стиле.

В 2015 году среди сверстников больше остальных отличался форвард "Палмейраса" Габриэл Жезус. 18-летний бомбардир не только поражал ворота соперников, но вел команду вперед. В том же году он перешел в главную команду Вердао, чтобы уже в 19 подписать контракт с "Манчестер Сити".

Габриэл Жезус поразил всех в 2015-му

2018 - среди героев Копиньи был Тете, ныне футболист "Шахтера".

В этом году турнир длился 24 дня. Второй раз подряд в нем должны были принять участие 128 команд, однако в последний момент "Фламенго" отказался. Сыграли 251 матч, забили 769 голов. Как колоритная деталь соревнований, тот факт, что "Сокорро" возглавлял Ясутоши Миура, брат главного ныне игрового долгожителя профессионального футбола (52 года) Казуйошы Миуры. Сам Ясутоши еще в 80-е выступал за "Сантос".

Среди главных фаворитов традиционно были представители штата Сан-Паулу, особенно четыре гранды. Дело здесь не в домашних условиях, а потому, что эти клубы ведут активную скаутскую работу в стране. Не только воспитывают, но и успешно перехватывают таланты. Однако в финал не попал даже "Коринтианс" - 10-кратный победитель соревнований, 18-кратный финалист.

Решающий матч принес невероятно драматическую развязку. На 53-й минуте Алисон Калегари принес гол "Гремио" (хотя записали как автогол Тьяго Барбозы) и от радости прыгнул на забор и снял футболку. Юноша уже имел желтую карточку. Партнер Газао мгновенно понял размеры беды и попытался убедить арбитра, что это он вылез праздновать с голым торсом, но не получилось - удаление. Гильерме Пато счет сравнял, а затем выиграл серию пенальти - пятый титул для молодежи "Интернасионала".

И теперь о тех, кто запомнился на этих соревнованиях:

Бруно Прашедес, 17 лет, полузащитник, "Интернасионал". Хороший пас, всегда поднята голова. Более креативный игрок, но работает и на отбор.

Сесинья, 19 лет, полузащитник, "Интернасионал". Мощный удар, умение находить пространство для рывка и того же удара.

Элиас, 18 лет, форвард, "Гремио". Динамический футболист, хорошо нацелен на ворота, однако не является чистым финишером. Мяч держит очень хорошо. По словам тренеров, основательно набрал физических кондиций за последний год.

Диего Роса, 17 лет, полузащитник, "Гремио". Опорный хавбек со всеми данными для этой позиции. Очень рассудительный несмотря на юный возраст.

Антонио Галеано, 19 лет, форвард, "Сан-Паулу". Этого парагвайца давно знают как талантливого нападающего. Играет справа или в центре. Очень одаренный футболист, которому следует уже привыкать к матчам взрослой команды.