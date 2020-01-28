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Брандао получил тренерскую лицензию

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец выступал за дончан с 2002 по 2008 год, провел 152 матча за горняков и забил 60 голов

Брандао получил тренерскую лицензию
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Брандао окончил курсы при Бразильской конфедерации футбола, получив тренерскую лицензию категории А.

Теперь 39-летний специалист может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, либо же быть полноценным наставником команд из низших лиг.

В последнее время Брандао работал с юношами "Лондрины" U-17, с которыми сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.

Брандао завершил карьеру футболиста в 2017-м году в греческом "Левадиакосе".

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В статье: Брандао Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 12:42
Как футболист он был так себе, учитавая очень сильную полузащиту Шахтера того времени!
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.01.2020 в 11:49
Можно сразу в Шахтер!!!
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