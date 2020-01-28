Брандао получил тренерскую лицензию

Экс-игрок "Шахтера" Брандао окончил курсы при Бразильской конфедерации футбола, получив тренерскую лицензию категории А.

Теперь 39-летний специалист может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, либо же быть полноценным наставником команд из низших лиг.

В последнее время Брандао работал с юношами "Лондрины" U-17, с которыми сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.

Брандао завершил карьеру футболиста в 2017-м году в греческом "Левадиакосе".