Бывший игрок Шахтера Жадсон попрощался с Коринтиансом

Экс-хавбек "Шахтера" Жадсон больше не сыграет за "Коринтианс", за который выступал с 2014 года. Об этом он написал в соц сетях.

Бывший дончанин опубликовал прощальное письмо клубу и болельщикам на своей странице в Инстаграм. В нем он указал, что прощание получилось не таким, как он хотел.

36-летний Жадсон не отметил, будет ли продолжать карьеру или завяжет с большим футболом.

В минувшем сезоне в чемпионате Бразилии он провел 18 матчей.

Отметим, что Жадсон является автором первого гола в истории "Донбасс Арены", победного мяча в финале Кубка УЕФА-2009, в честь которого заложена специальная звезда на аллее славы возле стадиона в украинском Донецке.