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Хонда подписал контракт с Ботафого. Клуб представил игрока пиксельной игрой с покемонами

Южная Америка
(1 голосов)

Японец продолжает бороздить миром

Хонда подписал контракт с Ботафого. Клуб представил игрока пиксельной игрой с покемонами
Новина українською

Известный японский хавбек Кейсуке Хонда решил попробовать себя в Бразилии. Хавбек подписал контракт с "Ботафого".

Бразильский клуб оригинально представил игрока, объявивший о переходе роликом с игрой о покемонах на приставке, которая напоминает Game Boy Color.

Напомним, что последним клубом 33-летнего хавбека был голландский "Витесс".

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Кейсуке Хонда
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