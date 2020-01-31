Хонда подписал контракт с Ботафого. Клуб представил игрока пиксельной игрой с покемонами

Известный японский хавбек Кейсуке Хонда решил попробовать себя в Бразилии. Хавбек подписал контракт с "Ботафого".

Бразильский клуб оригинально представил игрока, объявивший о переходе роликом с игрой о покемонах на приставке, которая напоминает Game Boy Color.

Напомним, что последним клубом 33-летнего хавбека был голландский "Витесс".