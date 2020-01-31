Хонда подписал контракт с Ботафого. Клуб представил игрока пиксельной игрой с покемонами
Японец продолжает бороздить миром
Известный японский хавбек Кейсуке Хонда решил попробовать себя в Бразилии. Хавбек подписал контракт с "Ботафого".
Бразильский клуб оригинально представил игрока, объявивший о переходе роликом с игрой о покемонах на приставке, которая напоминает Game Boy Color.
Напомним, что последним клубом 33-летнего хавбека был голландский "Витесс".
New Game! #HondaChegou ????????⭐️???????? pic.twitter.com/et3ecitGq1— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 31, 2020
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