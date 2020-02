Headshot. В Бразилии игрок спровоцировал фаната, а затем с разбегу ударил его ногой по голове

Массовые беспорядки прервали матч бразильской Лиги Катариненсе между командами "Фигейренсе" и "Аваи" – из-за них поединок остановили более чем на 20 минут. "Аваи" выиграл со счетом 2:0.

Причина – поступок хавбека команды-победителя Бруно Силвы: во время своей замены, он спровоцировал фанатов соперника, жестами показав им счет матча. Болельщики устроили беспорядки на трибунах и тем самым заставили поработать правоохранительные органы.

Два фаната "Фигейренсе" прорвались на поле и побежали к скамейке запасных "Аваи". Одного из них повалил и обезвредил футболист скамейки, но затем вмешался сам Силва, ударив мужчину ногой по голове. Вышло крайне жестоко.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.



While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! ???? pic.twitter.com/XRCACGAwfR