Неймар оценил шансы сборной Бразилии на Чемпионате Мира-2022
Настроение - оптимистическое
Главная звезда и капитан сборной Бразилии Неймар высказал свое мнение о Чемпионате Мира в Катаре.
"Мы очень сильны. Наш отряд опытен, несмотря на то, что есть достаточно молодежи. Часть игроков играли на двух чемпионатах мира, как и я. Наш тренерский штаб, в отличии от прошлых лет, остался прежним. Это облегчит нашу задачу и увеличит шансы на победу.
Наши главные конкуренты? Франция, Бельгия, Англия и Аргентина", - цитирует бразильского форварда официальный сайт FIFA.
Напомним, что на последнем чемпионате мира, бразильцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Бельгии.
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