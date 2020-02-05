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Неймар оценил шансы сборной Бразилии на Чемпионате Мира-2022

Южная Америка
(1 голосов)

Настроение - оптимистическое

Неймар оценил шансы сборной Бразилии на Чемпионате Мира-2022
UA-Футбол
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Главная звезда и капитан сборной Бразилии Неймар высказал свое мнение о Чемпионате Мира в Катаре.

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"Мы очень сильны. Наш отряд опытен, несмотря на то, что есть достаточно молодежи. Часть игроков играли на двух чемпионатах мира, как и я. Наш тренерский штаб, в отличии от прошлых лет, остался прежним. Это облегчит нашу задачу и увеличит шансы на победу.

Наши главные конкуренты? Франция, Бельгия, Англия и Аргентина", - цитирует бразильского форварда официальный сайт FIFA.

Напомним, что на последнем чемпионате мира, бразильцы дошли до четвертьфинала, где проиграли Бельгии.

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В статье: Бразилия Неймар
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