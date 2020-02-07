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Трансфер Самбрано в Аргентине назвали "пренебрежением истории Бока Хуниорс"

Южная Америка
(2 голосов)

"Кошмарный мусоровоз"

Трансфер Самбрано в Аргентине назвали "пренебрежением истории Бока Хуниорс"
Новина українською

Только став игроком "Бока Хуниорс", перуанский защитник Карлос Самбрано получил нового личного хейтера.

Журналист Пабло Кароза у себя на родине известен не всегда оправданными резкими высказываниями. По новому центрального защитника Бока Хуниорс он высказался очень прямо: "Кошмарный мусоровоз".

Пабло у себя в Твиттере вспомнил скандалы со светской хроники вокруг Карлоса - гулянки в ночных клубах, любовницы, скандал с женой, избиение женщин.

Кароза откровенно говорит о том, что киевское "Динамо" решило избавиться от Самбрано из-за его проблем с дисциплиной. Именно из-за них он и оказался вне игры в Украине.

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"Стирание" из состава украинской команды - это звоночек о завершении футбольной карьеры. А переход перуанца в Боку - это удар по спортивному клубу, это никакое не усиления. Появление Самбрано будет иметь негативное влияние на команду. Самбрано - вообще не профессионал".

Пабло Кароза - не первый, кто "катком" проходит по перуанцу. Первым против Самбрано в Бока выступил футбольный обозреватель Мартин Либерман.

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Карлос Самбрано Чемпионат Аргентины
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.02.2020 в 08:32
Кто это ? И зачем к нему достебались ??? Пришел, ушёл, не играл .
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