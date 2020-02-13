  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Лионель Скалони: Даже когда Месси не забивает - он лучший на поле
В тренде

Лионель Скалони: Даже когда Месси не забивает - он лучший на поле

Южная Америка
(1 голосов)

Не даром он главный тренер "альбиселесте"

Лионель Скалони: Даже когда Месси не забивает - он лучший на поле
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказал свое мнение о Лионеле Месси. Напомним, что 32-летний форвард - капитан своей национальной команды.

"Мне не кажется, что в сборной он играет хуже, чем в клубе, и наоборот. Он несет одинаковую ответственность как в "Барселоне", так и в Аргентине.

Даже когда Лео не забивает, он все равно становится лучшим футболистом матча и лучшим на поле", - цитирует наставника Sport.es.

Читайте такжеСкалони: Нам удалось не выделять Месси на фоне остальных игроков сборной Аргентины

Напомним, что Скалони будет тренером "альбиселесте" до чемпионата мира-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Лионель Скалони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...