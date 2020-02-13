Лионель Скалони: Даже когда Месси не забивает - он лучший на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказал свое мнение о Лионеле Месси. Напомним, что 32-летний форвард - капитан своей национальной команды.

"Мне не кажется, что в сборной он играет хуже, чем в клубе, и наоборот. Он несет одинаковую ответственность как в "Барселоне", так и в Аргентине.

Даже когда Лео не забивает, он все равно становится лучшим футболистом матча и лучшим на поле", - цитирует наставника Sport.es.

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Напомним, что Скалони будет тренером "альбиселесте" до чемпионата мира-2020.