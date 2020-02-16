Суперкубок Бразилии. Первый трофей Фламенго в новом году

Официальный сезон в Бразилии длится всего около месяца, проходят чемпионаты штатов. Однако горячий темперамент сказывается уже сейчас, пока темперамент руководства – три команды, которые вскоре стартуют в Серие А за это время сменили тренеров. Между тем разыгран первый трофей, в столице, городе Бразилиа, встретились чемпион "Фламенго" и обладатель Кубка "Атлетико Паранаэнсе".

Особое внимание всегда к самому популярному клубу страны "Менгао", а после фейерверка невероятных побед в 2019-м – и подавно. Команда входит в сезон достаточно спокойно – официально она уже провела в Суперкубке семь матчей, однако настоящая основа сыграла только три матча, другие – дублеры под руководством другого тренера.

По составу "Фламенго" почти не изменился. Пабло Мари отправился в Лондон играть за "Арсенал". Его же напарник Родриго Кайо травмировался и ожидалось, что вместо них в центре защиты будут новички – Густаво Энрике из "Сантоса" и Лео Перейра как раз из "Атлетико Паранаэнсе". СМИ не угадали с последним, Родриго Кайо успел восстановиться, поэтому против своих недавних собратьев Перейра не сыграл. Ко "Фламенго" также присоединились Мичаел из "Гояса" (провозглашен открытием прошлого чемпионата), Педро из "Фиорентины", Тьяго Майя из "Лилля" и Педро Роша из московского "Спартака". Однако все они в резерве, ведь блестящая атакующая часть команды Жорже Жесуша осталась в составе "красно-черных".

Основа выиграла все свои матчи, и далеко не все ей давалось легко. В предыдущем поединке был повержен сверх принципиальный враг "Флуминенсе", 3:2. Однако критики в адрес чемпиона хватило, команда провалила второй тайм и сохранила преимущество только из-за ошибок соперника.

У "Атлетико Паранаэнсе" существенно изменился состав, поменяли тренера. Самая главная потеря – это игрок олимпийской сборной и лидер полузащиты Бруно Гимараес, ушедшего в "Лион". Изменения отразились на результатах, в последнее время команда умудрилась проиграть "Сианорте" и "Каскавел". Неудачную серию было прервано за день до матча на Суперкубок. Федерация футбола штата Парана не перенесла запланированный матч. Поэтому дубль "Атлетико Паранаэнсе" сыграл против "Толедо". Получилось значительно лучше, нежели у основы – победа 3:0.

Главной проблемой финала стало неудержимое желание организаторов распространить эту трансляцию на как можно большую зрительскую аудиторию в мире. Начало назначили на 11-00. Если вспомнить, что в Бразилии самый жаркий месяц лета, то это было безумие и издевательство над футболистами. О высоких скоростях после 15-и минут в начале каждого из таймов вспоминали мало, команды и так хорошо поработали – футбол был качественным. "Фламенго" хорошо начинал каждый из таймов, а вот в конце оба раза солиднее выглядел соперник. Это неудивительно, "Атлетико Паранаэнсе" раньше начал подготовку к сезону. Результат определило индивидуальное мастерство чемпионов, плюс невероятная ошибка при втором голе, когда слабый пас назад нашего знакомого по "Металлисту" Марсио Асеведо стал ассистом для Габигола. Если вспомнить, что из-под Марсио тот же Габигол сделал результативную передачу в первом голе, то звание антигероя Суперкубка очевидно отойдет левому защитнику. На второй тайм его не выпустили. Звание же героя стоит отдать Бруно Энрике, автору первого гола, соавтору третьего. Парадоксальным образом он бегал, словно не чувствовал жары, хотя слишком сильно удивляться этому тоже не надо – этот 29-летний форвард официально удерживает рекорд самого быстрого забега в мировом футболе.

Итоги же игры следующие. "Атлетико Паранаэнсе" ведет перестройку в рабочем режиме, с учетом потерь, команда демонстрирует неплохой футбол.

"Фламенго" же, такое впечатление, и сейчас несет кураж прошлого года. Чтобы не потерять это настроение, тренер полностью доверяет героям 2019-го, новичкам будет трудно войти в такую ​​команду.

Бразилия. "Эстадио Мане Гарринча"

Арбитр - Уилтон Перейра Сампайо



"Фламенго" - "Атлетико Паранаэнсе" 3:0 (2:0)

Голы: Бруно Энрике, 15; Габигол, 29; де Арраскаета, 68



"Фламенго": Диего Алвес - Рафинья, Густаво Энрике, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене 88) - Виллиан Арао, Жерсон - де Арраскаета (73, Мичаел), Эвертон Рибейро (87, Диего), Бруно Энрике - Габигол. Тренер - Жорже Жезуш



"Атлетико Паранаэнсе": Сантос - Келлевен (46, Фернандо Канесин), Лукас Алтер, Тьяго Элено, Марсио Азеведо (46, Абнер Винисиус) - Эрик, Веллингтон, Лео Ситадинни (64, Биссоли) - Ника, Маркиньос Габриэль, Рони. Тренер - Доривал Жуниор



Предупреждение: Габигол - Эрик, Никао