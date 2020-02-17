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Кафу: Уже настало время, когда Неймар должен изменить свое отношение к футболу

Южная Америка
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Бывший защитник "селесао" высказался насчет форварда парижан

Кафу: Уже настало время, когда Неймар должен изменить свое отношение к футболу
Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Бразилии Кафу поделился мыслям насчет своего соотечественника - форварда "ПСЖ" Неймара.

"Настало время, когда Неймар должен изменить свое отношение к футболу. У него есть потенциал для того, чтобы быть лучшим игроком мира.

Все мы ожидали, что он станет более зрелым. Эта зрелость, которую он приобретает каждый год, позволит ему стать одним из лучших игроков мира.

Неймар может достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду, играя в "ПСЖ". Это был один из лучших трансферов в истории французского футбола. Если он примет на себя ответственность как лидер, как отличный игрок, то все получится", – поделился Кафу.

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В статье: Неймар Кафу
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Источник:
Mundo Deportivo
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