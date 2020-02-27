Абсолютный король. Фламенго выиграл Суперкубок Южной Америки

Речь о тех самых грандах, а не каких-то "Барселоне" из Кито или "Реале" из Потоси. В Рио-де-Жанейро скромный эквадорский "Индепендиенте дел Важе" не смог противостоять невероятной атаке звездного гранда.

Суперкубок, он же Рекопа, впервые разыграли еще в 1989 году. Тогда особого успеха соревнования не имели, с первых девяти розыгрышей шесть провели в Японии и США, что все равно не принесло турниру стабильности или популярности. Поэтому его заморозили и возобновили в 2003-м, а с 2005-го соревнования приобрели нынешний вид из двух матчей, что в южноамериканских условиях наиболее приемлемая форма. За время проведения Суперкубка 18 раз его получали победители Либертадорес и только 8 других турниров (Судамерикана, Супер Судамерикана или Копа КОНМЕБОЛ). Последний раз НЕ триумфатор Либертадорес побеждал в 2015 году - это был сам "Ривер Плейт".

Были в турнире и курьезы - в 1991-м соревнования не проводили, ведь оба клубные турниры континента выиграла парагвайская "Олимпия". То же могло произойти и в 2017-м, когда колумбийский "Атлетико Насиональ" победил в Либертадорес и был абсолютным фаворитом финала Судамерикана. Но его соперник по финалу - "Шапекоенсе" - разбился после падения самолета и колумбийцы благородно отдали победу во втором по статусу турнире бразильцам. Сейчас двойные победы невозможны - календари Либертадорес и Судамерикана синхронизированы.

Наиболее сенсационным победителем Рекопы считается перуанский "Сенсьяно". Судамерикану он взял за счет высокогорных матчей, так объясняли тот феномен. В Суперкубке же из одного поединка смог забить "Боке Джуниорс" и дотерпеть до серии пенальти, ведь экстра-таймов не было. Там судьба улыбнулась футбольном малышу.

На подобную историю в этот раз рассчитывал и "Индепендиенте дел Важе". В домашнем поединке в высокогорном Кито он разошелся с "Фламенго" ничьей 2:2. На "Маракане" же ему нужно было чудо.

У хозяев не смогли сыграть травмированные Бруно Энрике и Родриго Кайо, которых заменили Лео Перейра и Педро. Эквадорцы позже "Фламенго" вошли в сезон, однако у них был стопроцентный результат - две победы в чемпионате. Их главным козырем была и остается фигура главного тренера испанца Мигеля Анхеля Рамиреса, который на родине работал только с молодежью, затем тренировал в знаменитом катарской "Aspire Academy". В Эквадор он попал именно как тренер молодежных структур и достаточно случайно в мае прошлого года стал у руля "Индепендиенте дел Важе" в 34 года. Рамиресу после победы в Копа Судамерикана только и предсказывают переход в значительно более сильный чемпионат и существенно более статусный клуб.

Что и говорить, когда "Инде" не может удержать в составе даже весьма посредственных футболистов. Поэтому приходится опираться на опыт такого старика как Кристиан Альберто Пежерано, ему 38. Что касается "Реала" и "Барселоны", то речь в первую очередь об эквадорца Фернандо Герреро. В юном возрасте он жил в Испании и успел попасть в академию мадридцев и вторую команду каталонцев, в его карьере были "Вильярреал", "Бёрнли" и "Шапекоенсе", но успешным он был только на родине. Школу настоящей "Барселоны" прошел и испанец Дани Ньето, человек почти ничем неизвестен на родине.

Матч не получился настолько легким для "Фламенго", как может показаться со счета. Сначала гости сделали две неоправданные передачи назад, Сеговия вообще едва не поразил собственные ворота. Голкипер Диего Бладимир (именно так) Пинос героически потянул мяч, но лишь для того, чтобы предоставить идеальный шанс Габиголу.

Но уже через четыре минуты Виллиан Арао врезал Беберу Кайседо бутсой в кадык и покинул поле. На 55-й минуте гости едва не сравняли счет, идеальный шанс имел Лоренцо Фаравелли. За потерянную возможность их наказали на 62-й, Габигол ассистировал Жерсону. Последний же мяч стал следствием того, что эквадорцы все силы бросили в атаку, нарвались сначала на удаление, а затем и на второй точный удар Жерсона.

Класс взял свое, "Фламенго" получил трофей, которого раньше не было в его коллекции. На следующей неделе оба соперника начнут выступления в Либертадорес 2020, посреди недели стартует групповой этап.

Суперкубок Южной Америки. Ответный матч

26 февраля. Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана". 64504 зрителей

Арбитр - Фернандо Рапаллини (Аргентина)

"Фламенго" (Бразилия) - "Индепендиенте дел Важе" (Эквадор) 3:0 (1:0)

Первый матч - 2:2

Голы: Габигол, 19; Жерсон, 62,89

"Фламенго": Диего Алвес - Рафинья, Густаво Энрике, Лео Перейра, Филипе Луис - Виллиан Арао, Жерсон - Эвертон Рибейро (88, Мичаел), де Арраскаета (75, Витиньо) - Педро (27, Тьяго Майя), Габигол. Главный тренер – Жорже Жезуш (Португалия)

"Индепендиенте": Хорхе Пинос - Пресиадо, Шунке, Сеговия (66, Кабеса), Кайседо (55, Герреро) - Пежерано, Фаравелли (75, Ньето) - Санчес, Франко, Мурижо - Торрес. Главный тренер - Мигель Анхель Рамирес (Испания)

Предупреждение: Жерсон, Густаво Энрике - Франко

Удаление: Виллиан Арао, 23 - Алехандро Кабеса, 86