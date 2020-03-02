Официально: Сампаоли возглавил Атлетико Минейро

Экс-тренер "альбиселесте" Хорхе Сампаоли был назначен на пост наставника "Атлетико Минейро", как сообщает пресс-служба клуба. Условия трудового соглашения между сторонами не уточняются.

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Последним местом работы аргентинского специалиста был "Сантос", который он возглавлял в 2019 году и с которым занял второе место в турнирной таблице бразильской Серии А. Ранее Сампаоли тренировал сборные Чили и Аргентины, "Севилью", а также ряд клубов из Южной Америки.

"Атлетико" в прошлом сезоне чемпионата Бразилии финишировал на 13-м месте в турнирной таблице (48 очков в 38 турах). От зоны вылета команду отделили 12 очков, отставание от первой строчки, на которой расположился "Фламенго", составило 42 зачетных пункта.