Бока Хуниорс выиграла чемпионат Аргентины, обогнав в финальном туре Ривер Плейт

"Бока Хуниорс" стала чемпионамом Аргентины сезона-2019/20, обыграв "Химнасию" из Ла-Платы (1:0) в финальном туре чемпионата.

Коллектив Диего Марадоны долго оказывал сопротивление "Боке", однако в итоге на 71-й минуте Карлосу Тевесу всё же удалось забить победный гол.

В параллельном поединке "Ривер Плейт", имевший преимущество над "Бокой" в одно очко перед последним туром, не сумел на выезде обыграть "Атлетико Тукуман" (1:1), что и стоило им чемпионства.

Для "Бока Хуниорс" этот титул стал 34-м в истории. У рекордсменов из "Ривер Плейта" — 36.

Отметим, экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано дебютировал в составе "Боки" в чемпионате, проведя на поле 68-м стартовых минут матча с "Химнасией".