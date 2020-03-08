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Бока Хуниорс выиграла чемпионат Аргентины, обогнав в финальном туре Ривер Плейт

Южная Америка
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Для "Боки" этот титул стал 34-м в истории

Бока Хуниорс выиграла чемпионат Аргентины, обогнав в финальном туре Ривер Плейт
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"Бока Хуниорс" стала чемпионамом Аргентины сезона-2019/20, обыграв "Химнасию" из Ла-Платы (1:0) в финальном туре чемпионата.

Коллектив Диего Марадоны долго оказывал сопротивление "Боке", однако в итоге на 71-й минуте Карлосу Тевесу всё же удалось забить победный гол.

В параллельном поединке "Ривер Плейт", имевший преимущество над "Бокой" в одно очко перед последним туром, не сумел на выезде обыграть "Атлетико Тукуман" (1:1), что и стоило им чемпионства.

Для "Бока Хуниорс" этот титул стал 34-м в истории. У рекордсменов из "Ривер Плейта" — 36.

Отметим, экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано дебютировал в составе "Боки" в чемпионате, проведя на поле 68-м стартовых минут матча с "Химнасией".

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Ривер Плейт (Аргентина)
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