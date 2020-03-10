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В тюрьме, где отбывает наказание Роналдиньо, пройдет турнир по мини-футболу

Южная Америка
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Сам бразилец не примет участия в нем

В тюрьме, где отбывает наказание Роналдиньо, пройдет турнир по мини-футболу
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В парагвайской тюрьме, где отбывает наказание бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, пройдёт турнир по футзалу, сообщает The Sun со ссылкой на Extra.

Соревнования стартуют 16 марта. При этом сам бразилец, скорее всего, участия в них не примет. Не исключено, что экс-футболист будет наблюдать за матчами со стороны.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры.

Роналдиньо выступал в составе таких грандов как "Пари Сен-Жермен", "Барселона" и "Милан".

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В статье: Роналдиньо
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