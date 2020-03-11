Отбор ЧМ-2022 для южноамериканских сборных отложен

Первые отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены на неопределенный срок. Поединки должны были состояться в конце марта, но их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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По информации источника, КОНМЕБОЛ (конфедерация футбола Южной Америки) работает над поиском новых дат проведения матчей с участием сборных Бразилии, Аргентины, Парагвая, Перу, Эквадора, Чили, Уругвая, Боливии, Колумбии и Венесуэлы. О полной отмене поединков речи не идет. Цитирует одного из чиновников Diario La República.