Отбор ЧМ-2022 для южноамериканских сборных отложен
Угадайте причину с одного раза
Первые отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены на неопределенный срок. Поединки должны были состояться в конце марта, но их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.
По информации источника, КОНМЕБОЛ (конфедерация футбола Южной Америки) работает над поиском новых дат проведения матчей с участием сборных Бразилии, Аргентины, Парагвая, Перу, Эквадора, Чили, Уругвая, Боливии, Колумбии и Венесуэлы. О полной отмене поединков речи не идет. Цитирует одного из чиновников Diario La República.
"Федерации уже сообщили, что отборочный раунд не начнется в конце марта. Все ждут новых дат, чтобы позволить командам трансформировать свои планы на подготовку к данному этапу".
#ComunicadoFPF ???????? pic.twitter.com/ALTBj6ypyY— Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 11, 2020