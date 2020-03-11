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Отбор ЧМ-2022 для южноамериканских сборных отложен

Южная Америка
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Угадайте причину с одного раза

Отбор ЧМ-2022 для южноамериканских сборных отложен
Новина українською

Первые отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены на неопределенный срок. Поединки должны были состояться в конце марта, но их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

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По информации источника, КОНМЕБОЛ (конфедерация футбола Южной Америки) работает над поиском новых дат проведения матчей с участием сборных Бразилии, Аргентины, Парагвая, Перу, Эквадора, Чили, Уругвая, Боливии, Колумбии и Венесуэлы. О полной отмене поединков речи не идет. Цитирует одного из чиновников Diario La República.

"Федерации уже сообщили, что отборочный раунд не начнется в конце марта. Все ждут новых дат, чтобы позволить командам трансформировать свои планы на подготовку к данному этапу".

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В статье: ЧМ-2022 КОНМЕБОЛ коронавирус
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