Бока побеждает по-русски, Марадона с радостью вылетает. В завершение чемпионата Аргентины

Во вторник окончательно завершились соревнования в аргентинской Суперлиге. Однако специфика турнира и ситуация так сложились, что заключительные матчи уже не имели никакого серьезного влияния на позиции команд. Разве что у некоторых клубов минимально улучшились коэффициенты соотношения набранных очков и сыгранных матчей. Упомянутые коэффициенты являются важным показателем для аутсайдеров. Аргентинцы замутили такую ​​схему: из элиты две команды вылетают, а третья играет стыковые матчи на выживание, но вылетают не за очками в текущем первенстве, а именно по соотношению очки-матчи в пяти последних первенствах. К тому же считаются именно выступления в Суперлиге. Если клуб за эти пять сезонов не всегда был в элите, то коэффициент у него высчитывают только по сезонам в главной лиге. Удивительно и малопонятно? Согласен. Эта бухгалтерская схема вроде бы должен заставлять тех, кто уже потерял в сезоне шансы на успех или вылет, все равно не расслабляться. На самом деле это создает другие нюансы и проблемы.

Главной, а в целом и единственной, интригой заключительного тура было чемпионство. "Бока Джуниорс" лидировала дольше всех в чемпионате - 9 туров. Ее хронический антагонист "Ривер Плейт" смог перехватить лидерский флаг в 16-м туре и держать его. Хотя шанс сопернику "миллионеры" дали в предпоследнем туре, если бы "Ривер" победил, а не сыграл в ничью, то "Бока" уже бы железно осталась второй.

Конкуренты играли последние матчи параллельно. Поединок "Атлетико Тукуман" - "Ривер Плейт" был насыщен довольно яркими эпизодами, по-настоящему голевыми. Преимущество "миллионеров" была не тотальным, они первыми пропустили после подачи с углового и удара головой высоченного Хавьера Толедо. Еще до перерыва тогдашний лидер счет сравнял благодаря Матиасу Суаресу. А вот большего "Ривер" не достиг - тот же Суарес упустил суперовый шанс, еще трижды гости просили пенальти, лишь один из тех моментов был отчасти похож на фол.

Одновременно с этим "Бока" на легендарной "Бомбонере" против уже обреченной на вылет "Гимнасии и Есгримы" "катала тачку". Ужасная, энергичная и полностью бестолковая игра. До определенного момента даже игра без моментов. Именно в этом матче наш знакомый Карлос Самбрано дебютировал в тамошней Суперлиге. Сыграл он, к слову, довольно агрессивно, уверенно и даже имел достаточно неплохой шанс забить. Заменили его не из-за качества действий, а для усиления атаки.

Особый колорит матчу добавляло лицо главного тренера гостей Диего Марадоны. От трупа с открытыми глазами его отличало лишь то, что он сидел. И как же он радостно скакал по завершению матча, приветствуя "клуб своего сердца" с победой в чемпионате. Золотой же гол забил Тевес, что добавляет яркости этой победе, хотя в том моменте полноценным соавтором надо называть и вратаря клуба из Ла-Платы Хорхе Броуна, который продемонстрировал технику отражения дальних ударов уровня "пиво с водкой".

После завершения этих игр аргентинские СМИ назвали успех "Боки" триумфом двух русских. Дело в том, что тренер победителей Мигель Анхель Руссо, фамилия переводится как соответствующая национальность. А вот наставник "Банфилда" этнический поляк Рикардо Зиелински имеет прозвище "Руссо".

¡El festejo de los hinchas en la Bombonera!#BocaEstáFeliz pic.twitter.com/eDkduui7W6 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 8, 2020

Сетовать на команду Марадоны "Ривер Плейту" не стоит. Очевидно, подопечные Марсело Гальярдо сейчас на спаде, а вот "генуэзцы" стали самой результативной командой Суперлиги и выиграли четвертый из пяти последних чемпионатов.

Поэтому есть чемпион Аргентины, две команды, вылетевшие и третья, что может вылететь после стыковых матчей. Однако, есть и открытые вопросы. "Бока Джунирос" получила путевку в Либертадорес 2021. Еще одна будет у победитель кубка страны. Остальные определят после составления общей таблиці чемпионата Аргентины и основной части Кубка Суперлиги. Последний стартует 14 марта. В нем 24 команды элиты будут разделены на две группы по 12, будут играть в один круг. Вот эти результаты пойдут в сводную таблицу для определения участников Либертадорес. Трофей же разыграют четыре команды - полуфиналы и финал.

Интересные цифры:

"Бока Джуниорс" имеет в своем музее трофеи 69-ти официальных турниров, она самый титулованный клуб страны.

Однако аргентинский чемпионат "Бока" выигрывала 34 раза, а "Ривер Плейт" 35.

Карлитос Тевес получил 10-й трофей с "Бокой".

Самый старый игрок сезона 2019-2020 - это вратарь Кристиан Давид Луккетти из "Атлетико Тукуман". Именно он не дал "Риверу" стать чемпионом. В 1996 году он в 18 дебютировал за "Банфилд" победой на "Бока Джуниорс". Кстати, за "генуэзцев" Луккетти играл в 2010-м и 2011-м годах. Старше него выходили на поле в истории главного дивизиона легендарные голкиперы Амадео Кариссо (42) и Уго Гатти (44).

Самым молодым в чемпионате, который закончился, был Дарио Ариэль Сармиенто, фланговый форвард из "Эстудиантеса", ему 16. Рекордсмены аргентинской элиты Диего Марадона (15 лет, 11 месяцев и 10 дней) и Серхио "Кун" Агуэро (15 лет, 1 месяц и 7 дней).

Среди топ-бомбардиров Суперлиги 39-летний Хосе Санд. Он за свою карьеру сыграл за 11 аргентинских клубов, всего за 16 и ни в один из них не возвращался.

Таблица бомбардиров