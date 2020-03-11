Луис Адриано повторил достижение Неймара и Жадсона

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с "Гуарани".

Встреча прошла на стадионе "Аллиянс Парке" в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1, а Адриано оформил хет-трик став главным героем матча.

По информации ESPN в "Твиттере", Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов.

Ранее это достижение покорялось нападающему Неймару ("Пари Сен-Жермен") и полузащитнику Жадсону ("Коринтианс" и "Шахтёр").