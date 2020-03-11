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Луис Адриано повторил достижение Неймара и Жадсона

Южная Америка
(1 голосов)

Форварду удалось забить по три мяча в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов

Луис Адриано повторил достижение Неймара и Жадсона
Новина українською

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано помог своей команде одержать победу в матче 2-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с "Гуарани".

Встреча прошла на стадионе "Аллиянс Парке" в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:1, а Адриано оформил хет-трик став главным героем матча.

По информации ESPN в "Твиттере", Луис стал лишь третьим футболистом в истории, которому удалось забить по три мяча в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов.

Ранее это достижение покорялось нападающему Неймару ("Пари Сен-Жермен") и полузащитнику Жадсону ("Коринтианс" и "Шахтёр").

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В статье: Луис Адриано Палмейрас (Сан-Паулу)
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
11.03.2020 в 17:48
Ага а сейчас отменили это правило
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Impressed (Украина)
11.03.2020 в 16:33
ага, нордшеланд до сих пор помнит тот позор...
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