Матчи отбора к чемпионату мира в Южной Америке были перенесены
Главное, чтобы не пришлось переносить сам мундиаль
Коронавирус рушит футбол не только в Европе, но и в Южной Америке. Сегодня там был перенесен ряд матчей.
По данным официального сайт ФИФА, перенесены матчи отбора к Чемпионату Мира-2022. Они должны были пройти в конце марта. Новая дата пока что не сообщается.
Update on upcoming South American qualifiers for @FIFAWorldCup - https://t.co/GufkxZm84t— FIFA Media (@fifamedia) March 12, 2020
Ранее сообщалось, что Евро-2020, скорее всего, будет перенесен.
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