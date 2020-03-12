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Матчи отбора к чемпионату мира в Южной Америке были перенесены

Южная Америка
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Главное, чтобы не пришлось переносить сам мундиаль

Матчи отбора к чемпионату мира в Южной Америке были перенесены
UA-Футбол
Новина українською

Коронавирус рушит футбол не только в Европе, но и в Южной Америке. Сегодня там был перенесен ряд матчей.

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По данным официального сайт ФИФА, перенесены матчи отбора к Чемпионату Мира-2022. Они должны были пройти в конце марта. Новая дата пока что не сообщается.

Ранее сообщалось, что Евро-2020, скорее всего, будет перенесен.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Южная Америка коронавирус
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