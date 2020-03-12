Матчи отбора к чемпионату мира в Южной Америке были перенесены

Коронавирус рушит футбол не только в Европе, но и в Южной Америке. Сегодня там был перенесен ряд матчей.

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По данным официального сайт ФИФА, перенесены матчи отбора к Чемпионату Мира-2022. Они должны были пройти в конце марта. Новая дата пока что не сообщается.

Update on upcoming South American qualifiers for @FIFAWorldCup - https://t.co/GufkxZm84t — FIFA Media (@fifamedia) March 12, 2020

Ранее сообщалось, что Евро-2020, скорее всего, будет перенесен.