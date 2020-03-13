  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Хорхе Карраскаль забил дебютный гол в Копа Либертадорес. Ривер Плейт выиграл 8:0. ВИДЕО
В тренде

Хорхе Карраскаль забил дебютный гол в Копа Либертадорес. Ривер Плейт выиграл 8:0. ВИДЕО

Южная Америка
(1 голосов)

Под горячую руку попали перуанцы

Хорхе Карраскаль забил дебютный гол в Копа Либертадорес. Ривер Плейт выиграл 8:0. ВИДЕО
Новина українською

Бывший игрок "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль пытается закрепиться в составе одного из самых титулованных клубов Южной Америки "Ривер Плейт". В ночь на четверг он принял участие в разгроме перуанского "Бинасиональ". Хорхе вышел на замену на 56-й минуте, а уже на 58-й забил третий мяч своей команды в игре.

Интересно, что в первом тайме "Ривер" не реализовал два пенальти и только на 38-й минуте открыл счет. После перерыва соперник рассыпался и пропустил еще семь голов. Карраскаль записал на свой счет еще и ассист.

Добавим, что "Ривер", который в прошлом сезоне проиграл в финале Копы бразильскому "Фламенго", выступает в группе с "Сан-Пауло" и "Кито". Эквадорцы разбили аргентинцев в первом туре со счетом 3:0.

Напомним, что в чемпионате Аргентины, который завершился в минувшие выходные, "Ривер Плейт" в последний момент потерял золотые награды.

Читайте такжеБока побеждает по-русски, Марадона с радостью вылетает. В завершение чемпионата Аргентины

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Копа Либертадорес Ривер Плейт Хорхе Карраскаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...