Хорхе Карраскаль забил дебютный гол в Копа Либертадорес. Ривер Плейт выиграл 8:0. ВИДЕО

Бывший игрок "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль пытается закрепиться в составе одного из самых титулованных клубов Южной Америки "Ривер Плейт". В ночь на четверг он принял участие в разгроме перуанского "Бинасиональ". Хорхе вышел на замену на 56-й минуте, а уже на 58-й забил третий мяч своей команды в игре.

Интересно, что в первом тайме "Ривер" не реализовал два пенальти и только на 38-й минуте открыл счет. После перерыва соперник рассыпался и пропустил еще семь голов. Карраскаль записал на свой счет еще и ассист.

Добавим, что "Ривер", который в прошлом сезоне проиграл в финале Копы бразильскому "Фламенго", выступает в группе с "Сан-Пауло" и "Кито". Эквадорцы разбили аргентинцев в первом туре со счетом 3:0.

Напомним, что в чемпионате Аргентины, который завершился в минувшие выходные, "Ривер Плейт" в последний момент потерял золотые награды.