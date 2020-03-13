СМИ: Кубок Америки-2020 также может быть отложен
Китайская болезнь продолжает атаку
Этим летом планируется провести очередной розыгрыш Кубка Америки. Однако, коронавирус продолжает вносить коррективы.
По данным Mundo Deportivo, представительства Аргентины и Колумбии (страны, в которых турнир должен состояться) уже обсуждают вопросы переноса. Ориентировочная дата - лето 2021-го года.
Напомним, что по данным СМИ, есть вероятность переноса Евро-2020 на лето следующего года.
Читайте такжеСМИ: Евро-2020 будет перенесен на следующий год
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...