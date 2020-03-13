СМИ: Кубок Америки-2020 также может быть отложен

Этим летом планируется провести очередной розыгрыш Кубка Америки. Однако, коронавирус продолжает вносить коррективы.

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По данным Mundo Deportivo, представительства Аргентины и Колумбии (страны, в которых турнир должен состояться) уже обсуждают вопросы переноса. Ориентировочная дата - лето 2021-го года.

Напомним, что по данным СМИ, есть вероятность переноса Евро-2020 на лето следующего года.