Бразилия во всем – страна диких контрастов. Самая большая на континенте, очень колоритная. Таким же является и футбол в ней, доведенный до уровня религии. В последнее время часто тенденции в нем оценивают как стабильно положительные. На самом деле, это часть правды, возможно, не самая большая часть.

Посещаемость стадионов чаще растет у команд Серии А и В. В серии C и D процессы более сложные. Подрастают суммы трансферов в элитном дивизионе, а еще в двух самых высоких постоянно подписываются все более дорогие контракты телевизионных трансляций.

Бюджеты в главном дивизионе растут у всех команд, однако у лидеров это невероятно стремительный рост, в то время как другие растут совсем понемногу. Конечно, гранды могут позволить себе дорогих игроков. "Фламенго" начал год, имея состав ценой в 144,3 миллиона евро. Всех игроков "Атлетико Гояненсе" оценили в 7,8 – это вдвое меньше, чем имеет второй с конца этого списка "Спорт" с Ресифи.

Однако и бюджеты – это только верхушка айсберга. Показателен пример "Сан Пауло". На первый взгляд, это третий по популярности клуб Бразилии, невероятные успехи в начале 2000-х, высокая стоимость бренда.

Также в конце прошлого года 44 миллиона фактического долга, это в долларах США. Во главе клуба, который давно всего в Бразилии славится внутренними конфликтами, стоит президент Леко. Он снизил за два месяца долг до почти 27 млн. долларов. Однако его часто называют "худшим президентом в истории". Более здравомыслящие отмечают, что только покупка Рикардиньо в 2002-м году принесла феноменальные убытки, трансфер в 8 миллионов евро и куча жестких санкций за неуплату кредитов. А есть еще и другие старые грехи совсем других руководителей, у которых очень длинные тени. Сам футболист давно завершил карьеру, успешно играл в других клубах и, видимо, забыл о "Сан Пауло". Бюджет "Сан Пауло" за 2019-й год составил 109 миллионов 100 долларов, но его дефицит за год достиг 25 миллионов и почти 700 тысяч в той же валюте.

На 2020-й год – бюджет в 132 миллиона 300 тысяч! Вполне возможно, что и эти деньги найдут, но не факт, что снова не вырастет долг. Скорее всего, так и произойдет. Вот и посчитайте, хороший или плохой президент Леко и насколько здоровая финансовая ситуация у "Сан-Паулу".

А есть еще угрожающие тенденции в низинах бразильского футбола, тех, откуда выходцами есть большинство звезд.

В 2009-м году в Конфедерации футбола Бразилии было 783 зарегистрированных профессиональных клуба, то есть хотя бы частично профессиональных. Сегодня 722. Менее чем за 10 лет Бразилия потеряла 8% своих клубов. Профессора Педро Тренгруз и Вантуй Гонсалвес предупреждают, что если бразильский футбол не найдет модели устойчивого развития, тенденция только ухудшится. В Англии есть 22 дивизионы и семь тысяч клубов, в Германии – семь лиг и 34 00 клубов, в Испании – девять и 3,2 тыс.

Практически 90% клубов в Бразилии играет в среднем 19 матчей в год, мало кто участвует в Copa do Brasil, а большинство выступает только в чемпионате штата, а затем увольняет игроков и тренерский состав. Лишь 14% играют в течение всего года, в Серие A, B, C и D Brasileirão. Некоторые играют слишком много, более 70 матчей в год. Данные являются результатом исследования фонда Getúlio Vargas (FGV) Национального футбольного секретариата Министерства спорта.

Это так похоже на Бразилию в целом. Мощная современная металлургия, IT и еще ряд развитых отраслей. Вместе с тем мощная коррупция и популисты у власти. Так же и в футболе – салат из плохого и хорошего, что нарезанное крупными кусками и полностью перемешано.