Как Роналдиньо стал футбольным королем парагвайской тюрьмы

В одной спортивной кинокомедии 2001 года "Mean Machine" (Костолом) Винни Джонс сыграл опального бывшего футболиста, осужденного Дэнни Миана, которого коррумпированный надзиратель заставил сыграть против своей команды охранников с явными садистскими наклонностями. В типичной голливудской манере Миан и его парни побеждают угнетателей и наказывают надзирателя, оставив его в дураках.

Такая история может показаться слишком надуманной, чтобы происходить в реальной жизни, но в Парагвае кажется, что жизнь может подражать искусству, пишет Дэниел Эдвардс корреспондент Goal.com. В национальной тюрьме "Agrupacion Especializada" находится бразильская легенда футбола Роналдиньо, 39-летний экс-игрок проводит свое время на футбольном поле, в то время как адвокаты и прокуроры пытаются докопаться до сути дела, которое граничит с самыми необъяснимыми обстоятельствами.

Роналдиньо был арестован в отеле в Асунсьоне вместе с братом Роберто в начале марта, их обвиняют во въезде в страну с поддельным парагвайским паспортам (зачем это им вдруг понадобилось – пока остается загадкой). С тех пор Рони содержался под стражей, и по решению Апелляционного суда он не имел права на освобождение под залог из-за риска его выезда из страны.

Как и ожидалось, бразилец пользуется статусом знаменитости в тюрьме, раздавая автографы и позируя для фотографий вместе со своими сокамерниками, включая торговцев наркотиками, связанных различными латиноамериканскими бандами. Также в тюрьме содержится много коррумпированных бизнесменов, политиков и чиновников.

Одним из новых коллег Роналдиньо является экс-президент "Sportivo Luqueno" Фернандо Гонсалес Карьялло, а также его отец, экс-вице-президент Парагвая Рамон Гонсалес Дахер, оба обвиняются в отмывании денег; конгрессмен Мигель Куэвас, обвиняемый в незаконном обогащении, влиянии на торговлю людьми и коррупцию. Собралась хорошая компания.

Бывший кумир "Барселоны" и "Милана", тем не менее, в приподнятом настроении. Бывший игрок сборной Парагвая Нельсон Пипино Куэвас посетил своего друга, подтвердив, что он хочет "отдать все свои силы этому гению, который вошел в историю мирового футбола, и сказать, что парагвайцы полностью его поддерживают!"

Бывший президент Парагвая, а теперь церковный служитель Фернандо Луго также нанес визит к Роналдиньо и услышал от звезды, что с ним обращаются хорошо. Бразилец сохранял спокойствие, но не понимал, почему он вообще находится в тюрьме. "Бог знает, что он делает", - было послание, которое Луго передал звезде. Есть информация, что именно Луго предложил Роналдиньо поучаствовать в футбольном мини-турнире в застенках исправительного учреждения.

В "Agrupacion Especializada" часто проводят подобные соревнования, конечно, любят красивую игру, заключенные объединяются в команды, чтобы участвовать в турнирах. Логично, что все участники соревнований хотели, чтобы Роналдиньо сыграл на их стороне и повысил шансы на победу. А приз в этом турнире особо почетный - 16 килограммовый поросенок для будущего шашлыка.

Как и положено его прошлому статусу дилера в мире футбола, Гонсалес Карьялло возглавил переговоры, чтобы обеспечить участие в матах бразильца. С помощью любезного охранника, который одолжил ему обувь, Роналдиньо вышел на поле.

Однако Роналдиньо не принимал участия в самом турнире, но продемонстрировал свои невероятные навыки в выставочном матче, забив пять голов и помог забить еще шесть, когда его команда выиграла 11:2. Бывшему политическому деятелю Куэвасу было поручено отметить победителя Кубка мира, Лиги Чемпионов, Кубка Либертадорес и обладатель Золотого мяча-2005.

"Он хорошо выглядит, он разговаривает с другими заключенными, он выходит во двор", - сказал сержант Блас Вера о своем заключенном-знаменитости. А Рони, тем временем, позировал и улыбался вместе с победителями турнира и их трофеем - призовой свиньей и скромным кубком.

В то время как Роналдиньо "наслаждается" в своем вынужденном новом окружении, за пределами его перспективы выглядят безрадостными. Звезда уже столкнулась с серьезными финансовыми и юридическими трудностями в своей стране, и в 2019 году были изъяты его бразильские и испанские паспорта. А также 57 объектов недвижимости за игнорирование серии штрафов, связанных с нарушениями строительных норм в его родном Порту-Алегри.

После ареста 39-летняя легенда заявила, что поддельные паспорта были подарком для него и брата, и что их использование было невинной ошибкой. Та же самая аргументация была повторена его невероятно искренним адвокатом, который сказал журналистам, что его клиент "не знал, что это преступление и... он идиот".

Однако прокуроры указывают пальцем на помощника Роналдиньо Далию Лопес, деловую женщину, которая приехала в Парагвай, и, как утверждается, предоставила подозрительные документы. Лопес теперь скрывается от правосудия, игнорируя приглашения правоохранительных органов, чтобы ответить на вопросы полиции. Много необъяснимого в этой ситуации, в частности полиция приобщила к делу приблизительно 6000 футбольных мячей, с изображением лица Роналдиньо - той самой фотографии, на которой изображен и паспорт.

Мотивы визита бразильца в соседнюю страну - якобы по приглашению благотворительного фонда во главе с Лопес. А поддельные документы остаются загадкой. В то же время Роналдиньо пока остается в тюрьме "Agrupacion Especializada", разыгрывая то, что кажется его собственным личным тюремным фильмом, который требует разъяснений, чтобы следовать его невероятному сюжету. Быстроногий феномен, который когда-то находился на вершине мирового футбола, теперь обменивается пасами с убийцами, отмывателями денег и мошенниками - и, возможно, самым удивительным образом, продолжает носить свою знаменитую улыбку на лице.

По материалам Goal.com