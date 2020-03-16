Чемпионат Мексики также приостановлен на неопределенный срок из-за COVID-19
В полку прибывает
Руководство футбольных лиг Мексики приняло решение приостановить все матчи в рамках LIGA BBVA MX, ASCENSO BBVA MX и LIGA BBVA MX Women из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации футбола Мексики.
Решение было принято на основании общих рекомендаций от Министерства здравоохранения, с которым боссы лиги активно сотрудничают.
Также исполнительные директоры будут поддерживать тесную связь с клубами (менеджерами и футболистами), а также членами лиги, чтобы "вместе справляться с любой непредвиденной ситуацией со здоровьем" и сообщать о потенциальном возобновлении чемпионата.
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Источник:Liga MX
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