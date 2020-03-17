Жорже Жезуш сдал положительный тест на COVID-19

65-летний наставник "Фламенго" сдал положительную пробу на коронавирус. Об этом сообщает AS со ссылкой на пресс-службу бразильского клуба.

Жезуш решил сдать тест после того, как стало известно, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомеш Де Маттош был заражен. Габигол, лучший бомбардир Кубка Либертадорес в прошлом сезоне, передал свои наилучшие пожелания португальскому тренеру.

"Это правда, мой тест оказался положительным. Чувствую себя нормально, также, как и месяц назад, год назад, два года назад, три, четыре. У меня нет симптомов, буду на карантине. Думаю, что примерно через неделю, если Бог этого захочет, я вернусь к нормальной жизни", — приводит слова Жезуша Globo Esporte.

Источник отмечает, что тест будет проведен еще раз, так как первая проба показала "слабо положительный" результат. Сообщается, что игроки и персонал клуба также сдадут тест еще раз. Ранее Жезуш тренировал "Брагу", "Бенфику" и "Спортинг".

Также стало известно, что в Португалии умер Мариу Вериссиму, который был другом Жорже Жезуша, как сообщает A Bola. По словам министра здравоохранения Марта Темиду, смерть Вериссиму произошла от заболевания, вызванного коронавирусом. Он работал массажистом в клубе "Эштрела".