Почеттино: Все еще жду лучшего сценария. Возможно, через 10 лет вернусь в Ньюэллс вместе с Месси

Экс-тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своей футбольной мечте. Цитирует специалиста Radio del Plata.

"Я все еще жду лучшего возможного сценария для себя. Возможно, он случится через 10 лет, и в нем будет фигурировать Месси. Я хочу вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз" вместе с Лионелем".

"Сборная Аргентины? Надеюсь, Месси сыграет на следующем чемпионате мира и "альбиселесте" смогут завоевать трофей. Это станет наградой для целого поколения, которое этого заслуживает".

Почеттино начинал свою карьеру в "Ньюэллс" и играл за аргентинский клуб до перехода в "Эспаньол". Месси выступал за молодежную академию команды.