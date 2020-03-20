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Почеттино: Все еще жду лучшего сценария. Возможно, через 10 лет вернусь в Ньюэллс вместе с Месси

Южная Америка
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Почеттино: Все еще жду лучшего сценария. Возможно, через 10 лет вернусь в Ньюэллс вместе с Месси
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Экс-тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своей футбольной мечте. Цитирует специалиста Radio del Plata.

"Я все еще жду лучшего возможного сценария для себя. Возможно, он случится через 10 лет, и в нем будет фигурировать Месси. Я хочу вернуться в "Ньюэллс Олд Бойз" вместе с Лионелем".

"Сборная Аргентины? Надеюсь, Месси сыграет на следующем чемпионате мира и "альбиселесте" смогут завоевать трофей. Это станет наградой для целого поколения, которое этого заслуживает".

Почеттино начинал свою карьеру в "Ньюэллс" и играл за аргентинский клуб до перехода в "Эспаньол". Месси выступал за молодежную академию команды.

Читайте такжеПочеттино: Сыграем против Аякса, как Месси вчера, точно будем иметь шанс
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В статье: Лионель Месси Аргентина Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) Маурисио Почеттино Чемпионат мира 2022
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Источник:
Daily Mail

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