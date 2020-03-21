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Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет

Южная Америка
(1 голосов)

У кумира нашего детства и кудесника мяча сегодня праздник

Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет
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Сегодня экс-футболист "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Рональдиньо празднует юбилей. Ронни сегодня исполнилось 40 лет.

За свою карьеру бразилец успел поиграть в составе таких команд как: "Гремио", "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

Фотогалерея

Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 1Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 2Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 3Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 4Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 5Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 6Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 7Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет - фото 8

(фото кликабельны)

Рональдиньо становился чемпионом мира в составе бразильской сборной в 2002-м году, побеждал вместе с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2006-м, дважды удостаивался награды лучшему игроку ФИФА (2004, 2005), а также становился обладателем "Золотого мяча" 2005.

Вашему вниманию несколько моментов из Великой карьеры Великого футболиста

Расширенный список достижений Ронни.

Гремио:

  • Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1999
  • Обладатель Кубка Сул-Минас: 1999

Пари Сен-Жермен

  • Обладатель Кубка Интертото: 2001

Барселона

  • Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06
  • Обладатель Суперкубка Испании: 2005, 2006
  • Победитель Лиги чемпионов: 2005/06

Милан

  • Чемпион Италии: 2010/11

Фламенго

  • Обладатель Кубка Гуанабара: 2011
  • Обладатель Кубка Рио: 2011
  • Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 2011

Атлетико Минейро

  • Чемпион штата Минас-Жерайс: 2013
  • Обладатель Кубка Либертадорес: 2013
  • Обладатель Рекопа Южной Америки: 2014

Керетаро

  • Обладатель Кубка Мексики: 2015

Сборная Бразилии

  • Обладатель Кубка Америки: 1999
  • Чемпион мира: 2002
  • Обладатель Кубка конфедераций: 2005

Личные:

  • Лучший бомбардир чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1999 (15 голов)
  • Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 1999 (6 голов)
  • Лучший бомбардир в истории Кубков конфедераций: 9 голов
  • Лучший игрок Кубка конфедераций: 1999
  • Обладатель "Серебряного мяча" Бразилии: 2000
  • Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2002
  • Лучший иностранный футболист чемпионата Испании: 2004
  • Обладатель Трофея ЕФЕ (Лучший южноамериканец в чемпионате Испании): 2004
  • Игрок года ФИФА: 2004, 2005
  • Игрок года по версии World Soccer: 2004, 2005
  • Обладатель "Золотого мяча" как лучшему футболисту Европы по версии France Football: 2005
  • Лучший нападающий УЕФА: 2005
  • Лучший игрок мира по версии Onze: 2005
  • Клубный футболист года по версии УЕФА: 2006
  • Лучший игрок года по версии ФИФПРО: 2005, 2006
  • Входит в состав символической сборной ФИФПРО: 2005, 2006, 2007
  • Golden Foot: 2009
  • Лучший ассистент чемпионата Италии: 2009/10[64] (15 передач)
  • Входит в состав символической сборной чемпионата штата Рио-де-Жанейро: 2011
  • Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии: 2011
  • Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии: 2012
  • Лучший игрок чемпионата Бразилии по версии ГЛОБО: 2012
  • Золотой мяч — Placar — ESPN 2012
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В статье: Роналдиньо
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2020 в 21:18
шикарный футболист! с днюхой!рад, что довелось воочию наблюдать его игру на камп ноу, хотя мы и проиграли тогда 3:0 ("виновник" торжества с пенальти, помнится, лаштувке забил)
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
21.03.2020 в 20:55
C днём рождения!!! Здоровья и всего хорошего! PS. Правда местонахождение не лучшее для празднования юбилея
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+3
0

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