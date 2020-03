Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет

Сегодня экс-футболист "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Рональдиньо празднует юбилей. Ронни сегодня исполнилось 40 лет.

За свою карьеру бразилец успел поиграть в составе таких команд как: "Гремио", "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

(фото кликабельны)

Рональдиньо становился чемпионом мира в составе бразильской сборной в 2002-м году, побеждал вместе с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2006-м, дважды удостаивался награды лучшему игроку ФИФА (2004, 2005), а также становился обладателем "Золотого мяча" 2005.

Вашему вниманию несколько моментов из Великой карьеры Великого футболиста

