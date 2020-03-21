Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет

Сегодня экс-футболист "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Рональдиньо празднует юбилей. Ронни сегодня исполнилось 40 лет.

За свою карьеру бразилец успел поиграть в составе таких команд как: "Гремио", "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

Фотогалерея

(фото кликабельны)

Рональдиньо становился чемпионом мира в составе бразильской сборной в 2002-м году, побеждал вместе с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2006-м, дважды удостаивался награды лучшему игроку ФИФА (2004, 2005), а также становился обладателем "Золотого мяча" 2005.

Вашему вниманию несколько моментов из Великой карьеры Великого футболиста

Ronaldinho turns 40 today. What a player ????



(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/vHvNN3wd8E — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2020

???????? Is Ronaldinho the greatest La Liga player of all time? ???? pic.twitter.com/O1Qjs7CH2I — FutbolBible (@FutbolBible) March 21, 2020

Расширенный список достижений Ронни.

Гремио:

Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1999

Обладатель Кубка Сул-Минас: 1999

Пари Сен-Жермен

Обладатель Кубка Интертото: 2001

Барселона

Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06

Обладатель Суперкубка Испании: 2005, 2006

Победитель Лиги чемпионов: 2005/06

Милан

Чемпион Италии: 2010/11

Фламенго

Обладатель Кубка Гуанабара: 2011

Обладатель Кубка Рио: 2011

Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 2011

Атлетико Минейро

Чемпион штата Минас-Жерайс: 2013

Обладатель Кубка Либертадорес: 2013

Обладатель Рекопа Южной Америки: 2014

Керетаро

Обладатель Кубка Мексики: 2015

Сборная Бразилии

Обладатель Кубка Америки: 1999

Чемпион мира: 2002

Обладатель Кубка конфедераций: 2005

Личные: