Великий Волшебник празднует день рождения. Роналдиньо сегодня исполнилось 40 лет
У кумира нашего детства и кудесника мяча сегодня праздник
Сегодня экс-футболист "Барселоны" и национальной сборной Бразилии Рональдиньо празднует юбилей. Ронни сегодня исполнилось 40 лет.
За свою карьеру бразилец успел поиграть в составе таких команд как: "Гремио", "ПСЖ", "Барселона", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".
Фотогалерея
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Рональдиньо становился чемпионом мира в составе бразильской сборной в 2002-м году, побеждал вместе с "Барселоной" в Лиге Чемпионов в 2006-м, дважды удостаивался награды лучшему игроку ФИФА (2004, 2005), а также становился обладателем "Золотого мяча" 2005.
Вашему вниманию несколько моментов из Великой карьеры Великого футболиста
Ronaldinho turns 40 today. What a player ????— ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2020
(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/vHvNN3wd8E
???????? Is Ronaldinho the greatest La Liga player of all time? ???? pic.twitter.com/O1Qjs7CH2I— FutbolBible (@FutbolBible) March 21, 2020
Расширенный список достижений Ронни.
Гремио:
- Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1999
- Обладатель Кубка Сул-Минас: 1999
Пари Сен-Жермен
- Обладатель Кубка Интертото: 2001
Барселона
- Чемпион Испании (2): 2004/05, 2005/06
- Обладатель Суперкубка Испании: 2005, 2006
- Победитель Лиги чемпионов: 2005/06
Милан
- Чемпион Италии: 2010/11
Фламенго
- Обладатель Кубка Гуанабара: 2011
- Обладатель Кубка Рио: 2011
- Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 2011
Атлетико Минейро
- Чемпион штата Минас-Жерайс: 2013
- Обладатель Кубка Либертадорес: 2013
- Обладатель Рекопа Южной Америки: 2014
Керетаро
- Обладатель Кубка Мексики: 2015
Сборная Бразилии
- Обладатель Кубка Америки: 1999
- Чемпион мира: 2002
- Обладатель Кубка конфедераций: 2005
Личные:
- Лучший бомбардир чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1999 (15 голов)
- Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 1999 (6 голов)
- Лучший бомбардир в истории Кубков конфедераций: 9 голов
- Лучший игрок Кубка конфедераций: 1999
- Обладатель "Серебряного мяча" Бразилии: 2000
- Входит в состав символической сборной чемпионата мира: 2002
- Лучший иностранный футболист чемпионата Испании: 2004
- Обладатель Трофея ЕФЕ (Лучший южноамериканец в чемпионате Испании): 2004
- Игрок года ФИФА: 2004, 2005
- Игрок года по версии World Soccer: 2004, 2005
- Обладатель "Золотого мяча" как лучшему футболисту Европы по версии France Football: 2005
- Лучший нападающий УЕФА: 2005
- Лучший игрок мира по версии Onze: 2005
- Клубный футболист года по версии УЕФА: 2006
- Лучший игрок года по версии ФИФПРО: 2005, 2006
- Входит в состав символической сборной ФИФПРО: 2005, 2006, 2007
- Golden Foot: 2009
- Лучший ассистент чемпионата Италии: 2009/10[64] (15 передач)
- Входит в состав символической сборной чемпионата штата Рио-де-Жанейро: 2011
- Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии: 2011
- Входит в состав символической сборной чемпионата Бразилии: 2012
- Лучший игрок чемпионата Бразилии по версии ГЛОБО: 2012
- Золотой мяч — Placar — ESPN 2012