Маракану и другие стадионы в Бразилии переоборудуют в полевые госпитали для больных COVID-19

Стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро переделают в "полевой госпиталь" для заболевших коронавирусной инфекцией. По информации CNN, на домашней арене "Фламенго" уже проводят необходимые работы по переоборудованию.

Также временные больницы развернут на стадионах "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса". Отмечается, что клубы сами выразили такое желание.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



???? https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E