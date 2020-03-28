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AUF уволила наставника сборной Уругвая Табареса и еще 400 работников футбольной ассоциации

Южная Америка
(1 голосов)

Табарес проработал в уругвайской сборной 15 лет

AUF уволила наставника сборной Уругвая Табареса и еще 400 работников футбольной ассоциации
Новина українською

Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) объявила, что почти все ее сотрудники, включая главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, были уволены из-за пандемии коронавируса.

Главная цель этого решения: "отправить всех своих сотрудников для получения страховых выплат по безработице".

"В связи с текущим кризисом в области здравоохранения, который заморозил любую деятельность организации, мы обязаны принять ряд жестких решений, чтобы защитить будущее ассоциации. В скором времени мяч снова будет катиться по траве", - говорится в сообщении AUF.

Сообщается, что кроме Табареса, AUF также уволила примерно 400 сотрудников ассоциации.

73-летний Оскар Табарес вместе со сборной Уругвая доходил до полуфинала ЧМ-2010, а также побеждал в Кубке Америки в 2011-му году. Наставник работал в уругвайской сборной 15 лет - с 2006-го года.

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В статье: Оскар Табарес Национальная сборная Уругвая коронавирус
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Источник:
AUF
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