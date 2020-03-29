Чемпионы из ничего. Когда Пеле и его команду отодвинули на второй план

В марте 1872-го года "Вондерерс" выиграл кубок Англии, это был первый национальный клубный трофей, разыгранный в истории футбола. С тех пор все страны, кто быстрее, кто попозже, начинали свои соревнования. Возможно, последними, кто это сделал, стали, как ни странно, бразильцы. Ровно 60 лет назад, именно 29-го марта 1958-го года, впервые официально было определено лучшую команду страны Истинного Христа. Это случилось только из-за внешних факторов, сами бы бразильцы спокойно могли бы не вводить соревнования для клубов всей страны. Так, мировые Доминаторы спокойно обходились локальными соревнованиями. Были чемпионаты штатов, был турнир лучших команд Рио и Сан-Паулу. Этого хватало всем. Дело в том, что два главных штата страны собирали всех звезд. Это ярко подчеркивает сборная страны. За шесть чемпионатов мира с 1930-го по 1958-й годы в составе "селесао" сыграли только два футболиста, представлявших клубы не Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

Провести же национальный кубок пришлось из-за учреждения чемпионата чемпионов Южной Америки, так тогда называлась нынешняя Копа Либертадорес. В 1960-м стартовал первый розыгрыш трофея. Латиноамериканцам очень мозолило то, что в Европе уже разыгрывали Кубок Чемпионов, а у них ничего подобного не было. Поэтому и нужен был турнир, которого в Бразилии раньше не было. Его назвали кубком страны.

Фаворитами турнира, конечно же, были представители ранее упомянутых городов. "Сантос" с Пеле и "Васко да Гама" с чемпионом мира Беллини и бомбардиром Пингой. Последние в полуфинале неожиданно уступили скромной "Баии", которая лишь на уровне своего штата имела авторитет и успехи. Итак, в финале сошлись "Сантос" и сама "Баия".

Нужно понимать, насколько много играли тогда ведущие клубы Бразилии. "Сантос" за 1959-й год провел 99 матчей, совершил турне по Европе. С таким календарем поражение в первом финальном поединке Пеле и компании на родном стадионе 2:3 не выглядит совсем странным. Тем более, Кубок страны у них не был в приоритете и соперника они серьезно не воспринимали. После поражения "Сантос" сыграл пять матчей за 15 дней и в предпоследний день года в Сальвадоре спокойно победил "Баию" со счетом 2:0. По регламенту считались только победы, а не разница мячей, поэтому нужен был еще один матч. Когда его проводить – никто не знал. График "Сантоса" был забит до лета следующего года.

Как это неоднократно случалось у бразильцев, судьба трофея просто зависла в воздухе, никто не знал, что делать.

Между тем, стоит немного присмотреться к той "Баии". Были там свои региональные звездочки: Бириба, Аленкар, Энрике. А вот настоящая звезда только одна – Лео Брилья. Звезда, которая должна была быть в основе "селесао" в 1958-м в Швеции вместо Пеле. По крайней мере, такой была версия самого Лео. Нападавший был классическим героем футбола из 20-х-30-х годов, герой-любовник, всегда навеселе и с гонором и юмором. Его действительно вызвали в сборную в 1958-м и выгнали за классические выходки. Заявления о том, что "молодой мерзавец Пеле занял мое место в истории", воспринимались с улыбкой. Однако именно в первом Кубке Бразилии именно Лео Брилья отодвинул Пеле на второй план. Он стал лучшим бомбардиром первого обще-бразильского турнира и забивал только важные голы. Его же команда была полностью тренерской. Руководил ею Жениньо. Когда-то он был "богом стадионов", так в Бразилии называют футболистов, которые являются яркими индивидуальностями, теми, на кого ходит публика.

Не обязательно быть суперзвездой сборной, но если твои финты или просто действия на поле публика отличает с первого взгляда, то ты "бог стадионов". Жениньо более десяти лет провел в "Ботафого", сыграл 422 матча, забил 115 голов и был едва ли не главной звездой в истории клуба до появления Гарринчи. А еще он воевал в Италии. В разгаре карьеры его мобилизовали и отправили на Апеннины. Там Жениньо повезло выжить в тяжелых боях с соединениями Вермахта у Ливорно и Монте Кастело, когда погибли почти все представители его подразделения. Он вернулся и продолжил играть в футбол. А потом стал тренером. Самое интересное, что игрок в свое время пытался избежать мобилизации, но после войны остался в армии навсегда. У него была своя региональная военная должность, что тоже повлияло на финал для "Баии". Культовый любимец публики Жениньо был полноценным руководителем команды, но временами его вызывали на военные сборы и отказаться он не мог, поэтому в финале 1960-го года у руля команды стал его помощник.

Итак, финал кубка Бразилии 1959 сыграли 29-го марта 1960-го. Просто дальше тянуть не было возможности, потому что тогда бы страна не имела своего представителя в первом континентальном турнире. 27-го марта "Сантос" сыграл принципиальный матч против "Палмейраса", поэтому Пеле и еще несколько игроков просто физически не могли играть в главном финале официально главного турнира страны. А финал получился очень колоритным. На "Маракане", вмещающей тогда 200 тысяч, собралось только 20. Сама же игра пошла жесткая, как ни странно, в первую очередь со стороны футболистов "Сантоса". Видимо, накопилась усталость и раздражение. Этому способствовал и застенчивый арбитр Федерико Лопес. В итоге Лео Брилья и компания взяли верх – 3:1 по счету и 1:4 по удалениям. То есть, "Баия" доигрывала вдесятером, "Сантос" – всемером. Тренером победителей в том матче был аргентинец Карлос Воланте. Он не столь популярен был как Жениньо, но его имя навсегда вписано в историю футбола. Еще как игрок он настолько славился самоотдачей, что в испано-португалоязычных странах всех опорников теперь называют "воланте".

Вот так начинался в Бразилии футбол национального уровня! Сейчас тот кубок Бразилии приравнен к чемпионату страны.