  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Бока Хуниорс надеется подписать Кавани
В тренде

Бока Хуниорс надеется подписать Кавани

Южная Америка
(1 голосов)

Уругваец еще несколько лет может играть на хорошем уровне в Европе

Бока Хуниорс надеется подписать Кавани
UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский "Бока Хуниорс" хотел бы летом заключить контракт с Эдинсоном Кавани. Об этом заявил их директор Хорхе Бермудес.

"Кавани бы действительно мог нас усилить. Думаю, что он был бы не против поиграть в нашей команде. Если он подпишет контракт - это будет его личный выбор.

Более того, я знаю, что Эдинсон в хороших отношениях с Рикельме и Форланом. Надеюсь, что это только ускорит процесс", - приводит слова Бермудеса Radio Cooperativa.

Напомним, что контракт Кавани с "ПСЖ" истекает текущим летом.

Читайте такжеТрансфер Кавани сорвался - форвард остается в Париже до лета
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Бока Хуниорс (Аргентина) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...