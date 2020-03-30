Бока Хуниорс надеется подписать Кавани

Аргентинский "Бока Хуниорс" хотел бы летом заключить контракт с Эдинсоном Кавани. Об этом заявил их директор Хорхе Бермудес.

"Кавани бы действительно мог нас усилить. Думаю, что он был бы не против поиграть в нашей команде. Если он подпишет контракт - это будет его личный выбор.

Более того, я знаю, что Эдинсон в хороших отношениях с Рикельме и Форланом. Надеюсь, что это только ускорит процесс", - приводит слова Бермудеса Radio Cooperativa.

Напомним, что контракт Кавани с "ПСЖ" истекает текущим летом.