Бока Хуниорс надеется подписать Кавани
Уругваец еще несколько лет может играть на хорошем уровне в Европе
Аргентинский "Бока Хуниорс" хотел бы летом заключить контракт с Эдинсоном Кавани. Об этом заявил их директор Хорхе Бермудес.
"Кавани бы действительно мог нас усилить. Думаю, что он был бы не против поиграть в нашей команде. Если он подпишет контракт - это будет его личный выбор.
Более того, я знаю, что Эдинсон в хороших отношениях с Рикельме и Форланом. Надеюсь, что это только ускорит процесс", - приводит слова Бермудеса Radio Cooperativa.
Напомним, что контракт Кавани с "ПСЖ" истекает текущим летом.
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