В стенах парагвайской тюрьмы Роналдиньо приходится развлекаться игрой в футволей

Экс-нападающий национальной сборной Бразилии Роналдиньо не теряет спортивную форму в парагвайской тюрьме и проводит время за физическими упражнениями и играми с сокамерниками.

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40-летний бразилец сыграл в футволей (в волейбол, в котором играют ногами) – на видео попал момент, как он перебросил мяч через сетку головой.

Напомним, Ронни попал в тюрьму Парагвая, так как пытался пересечь границу страны по фальшивому паспорту. Бразильский исполнитель завершил карьеру в 2015 году. Последним клубом в его карьере стал "Флуминенсе". В прошлом он защищал цвета "Барселоны", "ПСЖ" и "Милана".