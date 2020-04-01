Самая громкая сенсация в истории Копа Америка. Парагвай не остановила диктатура в Перу и техническое поражение

Когда говорят о футбольном Парагвае, то в 90% случаев вспоминают поколения Карлоса Гамарры, Франсиско Арсе, Селсо Айялы, Роберто Акуньи и невероятного, харизматичного Хосе Луиса Чилаверта. Еще 9% могут вспомнить времена Роберто "Гато" Фернандеса, Хулио Сезара Ромеро и Роберто Кабаньяса. Один процент оставим для тех, кто знает о золотых временах парагвайского футбола во второй половине 40-х и в 50-ые. Это, конечно же, за пределами самого Парагвая, хотя даже там героев более 60-летней давности немного подзабыли.

Сами парагвайцы считают, что первые золотые времена начались с матча, который состоялся 7 июля 1945 года. Тогда в Асунсьоне хозяева в рамках "Rosa Chevallier Boutell Cup" разнесли сборную Аргентины со счетом 5:1. И "алби-селесте" молниеносно в начале года выиграла континентальный чемпионат, в котором Парагвай участия не принимал.

В 1947 и 1949 "гуарани" становились вице-чемпионами Южной Америки. Особенно резонансным получилось серебро в Бразилии за год до чемпионата мира. Хозяева проводили генеральную репетицию "мундиаля". Тогда команда Зизиньо, Адемира, Бауэра и Жаира уничтожала все на своем пути. К заключительному туру она подошла с преимуществом в два очка (тогда цена победы) над Парагваем и со средней результативностью более пяти голов за матч. И вот в последней игре против "гуарани" они спокойно забили первыми, но матч проиграли 1:2. Немало тогдашних СМИ писали о заговоре, мол, нужен был матч суперфинала, интрига, деньги, ставки. Категорически не принимая теории заговоров, я вынужден таки считать такой вариант достаточно вероятным. Да, был дополнительный финал и его Бразилия выиграла 7:0, собрав полный стадион "Сао Жануарио" ("Маракана", еще строилась).

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В любом случае итоговый результат Парагвая был солидным, а еще больше тогда оценили игру команды. Те же бразильцы мгновенно забрали целый ряд игроков, из которых Синфориано Гарсия и Хорхе Бенитес будут легендами в соседней стране. Дионисио Арсе 13 лет сыграет в Италии.

Следующий континентальный турнир провели в 1953-м. И теперь уже Парагвай избил Бразилию. Это очень колоритно: победители не сохранили в составе ни одного игрока с предыдущего турнира, все они разъехались по соседним, более состоятельным, странам либо завершили выступления. Хотя, нет, один футболист таки объединил в своей коллекции медалей все первые золотые времена футбольного Парагвая. Это Мануэль Гавилан, дед Селсо Айялы, звезды 90-х.

Турнир 1953-го точно был уникальным. Наиболее конкурентным. Обидно, что в нем не приняли участия аргентинцы (кризисный период тамошнего футбола, когда большинство звезд покинули страну), но и без них было весело. Из семи участников пятеро реально претендовали на победу. По итогам соревнований "все против всех" лидера от пятого места отделяло одно очко.

Соревнование принимало Перу, там еще с 1948-го установил диктатуру Мануэль Одрия. Как и подобает диктаторам, он стремился к победоносной показухе. Для этого модернизировали стадион "Насионал" в Лиме и взялись принять чемпионат континента. Все матчи прошли на центральной арене, из-за чего соревнования длились более месяца. Конечно, хозяевам нужна была победа. Для этого возглавить сборную пригласили ирландца с британским паспортом Уильяма Кука. Те, кто лоббировал его кандидатуру перед самим Одрией, отмечали успешный опыт работы тренера с национальными командами Финляндии, Швейцарии и Египта. Прикол в том, что он вообще никогда не работал в этих странах, тем более со сборными.

С Куком Перу сенсационно проиграл стартовый матч, победил самую слабую команду турнира Эквадор и по нулям разошелся с Чили. После этого Кука отстранили от работы. К заключительному туру хозяева подошли вторыми, отставая от Бразилии на одно очко. Вот здесь, вдруг, руководитель местного министерства спорта снова привез на тренировку Перу Кука и заявил, что тот будет проводить тренировки. Все прозрели, но возражать человеку, имевшего прямой контакт с лидером тоталитарной страны не стали. Впоследствии федерация футбола вернула нового тренера аргентинца Анхеля Года и окончательно отодвинула британца от дел. Вот так скандально работал в далеких Андах дядя, который считается футбольной легендой "Эвертона". Через все эти невзгоды перуанцы вышли на завершающий матч в подавленном состоянии и вдруг уступили 0:3 Уругваю. Это была совсем не та команда, выигрывавшая чемпионат мира 1950 и так же не та, которая ярко выступит на чемпионате мира 1954. "Селесте" тогда представляли резервисты. Трагичность ситуации для хозяев турнира в том, что накануне Парагвай победил Бразилию 2:1, поэтому ожидаемая победа сделала бы их чемпионами. Зато в итоговом протоколе Перу оказался на пятом месте!

Но теперь снова был суперфинал, и снова Бразилия - Парагвай. Последний мог бы быть чемпионом и без этого матча, но после поединка с Перу, который завершился со счетом 2:2, ему засчитали поражение. Дело в том, что "гуарани" провели четыре замены, хотя регламент турнира позволял три. Представьте, в Европе замен не было вообще, а в Южной Америке две или три были привычной практикой, случалось даже четыре разрешенных. Но представители "гуарани" регламент не читали! Когда главный арбитр англичанин Ричард Маддисон (из шести судей соревнований пятеро были англичанами) таки понял, что произошла излишняя замена и решил убрать с поля Миллера Айялу (четвертый, кто вышел на замену), то игрок просто набросился на него с кулаками. Парагвайца выгнали и потом дисквалифицировали на три года, однако это только помогло его карьере: он уехал во Францию где играл с успехом.

У суперфинала был немного странный антураж. На трибунах чуть больше 30 тысяч зрителей, хотя на большинство матчей соревнований приходило около 40, а бывали и аншлаги - 50. Все из-за краха Перу. А вот футбол показался довольно интересным. Парагвай после первого тайма вел в счете 3:0. После перерыва Бразилия собралась и отыграла два мяча. Это была очень крутая команда. Легендарные Бауэр и Балтазар, которые так никогда и не станут чемпионами мира. В основе Джалма и Нилтон Сантосы, а также сам Диди из лучшей команды среди сборных за все времена, двукратные чемпионы мира. И все же Парагвай выстоял. В Великую Среду Страстной недели 1 апреля 1953-го года "гуарани" впервые стали королями Южной Америки, сделали это тогда, когда никто не ожидал. Сами победители называли ту победу "коснуться неба инков".

Команда без звезд и с культовым для страны тренером. Мануэль Флейтас Солич еще футболистом был ярким, а наставником и подавно. Пять раз возглавлял сборную Парагвая, четыре раза "Фламенго", по разу тренировал "Ривер Плейт" и мадридский "Реал". Адепт атаки и жесткого отбора, гоноровый и импульсивный.

Лучшим же игроком того чемпионата объявили Эриберто Эрреру. Этот футболист-разрушитель стал впоследствии таким же тренером-разрушителем, довольно успешным, его карьере наставника в Италии и Испании позавидует абсолютное большинство коллег. А еще он сыграл за сборную Испании. Такой себе теневой герой, которому, казалось бы, не суждено быть даже лучшим игроком чемпионата родного маленького городка Гуарамбаре, настолько простой была его манера действий. Однако то был аномальный чемпионат со своим аномальным героем.

Тогда парагвайские футболисты стали символом качества. Среди них не было суперзвезд, но большинство имело высокий уровень подготовки, невероятное трудолюбие и способность к обучению. Тогдашние агенты возили парагвайцев просто десятками на просмотр. Из-за соотношения цена-качество. В той же Аргентине осели многие футболисты. Еще впоследствии "Барселона", не эквадорская, заберет весьма талантливых Эулохио Мартинеса и Каэтано Ре.

Первое золотое поколение парагвайцев осуществило наибольшую сенсацию чемпионатов Южной Америки. Были победы 1939 Перу и 1963 Боливии, но то были домашние триумфы на высокогорье. А вот "гуарани" взяли титул в чужой стране, при специфических климатических условиях и с максимально плотной конкуренцией.

P.S. Бразилия в марте 1954-го отомстила Парагвая, дважды обыграв его в квалификации к чемпионату мира.