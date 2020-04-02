Начало бразильской легенды. Как родилась большая команда

Время жизни легендарных команд преимущественно отсчитывают от каких-то матчей. Но невероятная Бразилия в 1958-м начиналась не с этого. Как-то слишком часто той команде Пеле и товарищей приписывали исключительно талант, а это большая ошибка. За сиянием невероятных звезд скрывается самая большая тактическая революция в истории футбола.

Вспомните, переход с 2-3-5 до 3-2-5 не менял сущности игры. Или другие модификации. Это все был постепенный прогресс, а вот прыжок с 3-2-5 до 4-2-4 просто сломал тогдашнюю реальность. Во что-то подобное бразильцы играли и раньше, но это были вариации, когда универсализм и гений определенных исполнителей делал схему более гибкой. В 1958-м бразильцы начали именно из схемы, исполнители были вторичными факторами. Вообще, легендарный золотой состав собирался в процессе подготовки.

Главной парадигмой была схема и тщательная подготовка. 2-го апреля 1958-го основная часть сборной засела в тренировочном лагере. До 6-го съехались все те, кто впоследствии станут легендами.

Гениальный Белла Гуттманн времена второй мировой пересидел в Бразилии и поэтому оставил большой след в местном футболе. Наибольшее его наследие – именно схема 4-2-4. Этот вариант игры он подарил бразильцам, хотя не имел шансов стать выдающимся тренером в этой стране. Там не любили иностранцев. Даже очень крутой тогда парагваец Мануэль Флейтас Солич возглавить "селесао" не мог. Сборная только для своих!

Победу на чемпионате мира 1958 сейчас расценивают как очевидную. Но тогда, во времена, когда Бразилия не доминировала и о Пеле никто не знал, триумф "селесао" не был прогнозируемый.

Поэтому он стал следствием огромной подготовительной работы.

Ни одна национальная команда тогда не работала настолько солидно как Бразилия. Апологетом этого процесса стал функционер и меценат Паулу Машадо де Карвальо. Именно он настоял на том, чтобы схема Гуттманна 4-2-4 была в сборной безальтернативно. Не люди формируют схему, а игроков подбирают под шаблон – для тех времен абсолютная новация. Хотели пригласить самого Беллу, но не получилось. Так же провалился план по привлечению лучшего тренера страны тех времен Флавио Косты. Он был проклят поражением на домашнем чемпионате мира 1950-го года, а суеверные бразильцы к таким вещам относились придирчиво.

Поэтому тренировать "селесао" доверили извечном помощнику-помощников Висенте Феоле. И ему дали достаточно полномочий.

Первой же его проблемой стало эмоциональное уравновешивание коллектива. Правду говорят, бразилец не любит тренироваться, он любит играть, поэтому в этой стране много соревнований и меньше подготовки, чем в Европе.

Потому понадобился психолог Жоао Карваляес, который проводил тестирование, отмечал все перепады в настроении каждого сборника, пытался установить, чем именно они вызваны. Ранее о работе с футболистами Карваляес и подумать не мог, зачем ему, авторитетному и обеспеченному специалисту в своей области, нужны были футболисты. Только деньги Паулу Машадо де Карвальо могли привести его в сборную.

Чаще всего упоминаются истории о том, как психолог Жоао Карваляес не доверял юному Пеле и совсем не верил в ментальную готовность к играм Гарринчи. Первый эпизод еще раз подчеркивает, что любой научный подход, а Карвальяеса как специалиста уважали не только в Бразилии, не является догмой. Против Пеле он не выступал, но сомневался. Его же история с Гарринчей – особенная. Как настоящий индеец Мане воспринимал мир и ценности жизни совсем не так, как мы. Карваляес пытался рассчитать своими методами человека с совсем другими жизненными приоритетами, мало схожими с общепринятыми. А еще и валять дурака Гарринча очень любил. В конце концов, Мане серьезно относился только к футболу, сексу и алкоголю. Все остальное воспринимал как бред.

Очень много для успеха сборной сделал доктор команды Илтон Гослинг. Еще в конце 1957-го Гослинг проехался всеми городами, где могла сыграть сборная. Были выбраны оптимальные места для дислокации. По его рекомендации определились с лагерем сборной, а еще доктор собрал сведения о погоде в городах чемпионата мира. Именно с помощью Гослинга и тренера по физподготовке Пауло Амарала Феола еще в апреле расписал почасово все тренировки в Швеции, до окончания группового турнира, на плей-офф набросали примерный план. По настоянию Амарала и с согласия Гослинга решили прибыть на чемпионат ближе к старту, хотя руководители делегации склонялись к раннему приезду. В 1993-м бразильцы просто привезут в разные места США профессиональных футболистов низового уровня и полностью протестуют на них влияние нагрузок в необычном климате. 1994-го сборная станет чемпионом.

2-го апреля 1958-го на сбор вызвали 31-го футболиста. Три этапа подготовки отсеяли лишних, и остались 22 игрока для заявки.

Физически команда была готова идеально, а вот играть в новый, реформаторский футбол было непросто. Вспомните, в те безумно результативные времена, Бразилия не пропускала в первых четырех матчах турнира! Поэтому легендарная формула "вы забьете сколько сможете, мы – сколько нужно" выглядит как банальная сказка. Пеле, Диди и Гарринча играли тогда в достаточно рациональный футбол, который они украшали пассажами своей гениальности.