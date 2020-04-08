Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы на определенных условиях

Экс-футболист каталонской "Барселоны", "Милана" и "ПСЖ" Роналдиньо был освобожден из тюрьмы в Парагвае и помещен под домашний арест после завершения скандала с фальшивым паспортом.

40-летнего бразильского кудесника отправили за решетку после того, как он и его брат пытались незаконно въехать в страну с поддельными документами. Издание The Sun сообщает, что Ронни поместят под домашний арест в гостиницу "Palmaroga", которая находится в столице Парагвая – Асунсьоне.

“ Gracias a todos por el cariño y las oraciones” dijo @10Ronaldinho y fue rumbo al hotel para aguardar prisión domiciliaria pic.twitter.com/jFKgWhLTw3 — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 8, 2020

Экс-исполнителя "сине-гранатовых" вместе с братом выпустили из тюрьмы всего через 32 дня после задержания. Сообщается, что за бразильский тандем внесли залог в размере 1,5 миллиона евро.