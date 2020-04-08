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Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы на определенных условиях

Южная Америка
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Теперь бразильца ожидает домашний арест

Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы на определенных условиях
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Экс-футболист каталонской "Барселоны", "Милана" и "ПСЖ" Роналдиньо был освобожден из тюрьмы в Парагвае и помещен под домашний арест после завершения скандала с фальшивым паспортом.

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40-летнего бразильского кудесника отправили за решетку после того, как он и его брат пытались незаконно въехать в страну с поддельными документами. Издание The Sun сообщает, что Ронни поместят под домашний арест в гостиницу "Palmaroga", которая находится в столице Парагвая – Асунсьоне.

Экс-исполнителя "сине-гранатовых" вместе с братом выпустили из тюрьмы всего через 32 дня после задержания. Сообщается, что за бразильский тандем внесли залог в размере 1,5 миллиона евро.

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В статье: Роналдиньо
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Источник:
The Sun

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