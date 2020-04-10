Месси не вносил залог за Роналдиньо
Лионель продолжает опровергать слухи
Вчера капитан "Барселоны" опроверг информацию о своем переходе в миланский "Интер". Также рядом затесалась новость про трансфер в "Ньюэллс Олд Бойз", которую Месси также нивелировал у себя в Instagram.
Лионель не забыл отметить, что он не вносил залог за экс-партнера по каталонской "Барселоне" Роналдиньо, назвав инфоповод фейком. Напомним, 7 апреля Роналдиньо и его брат были освобождены из парагвайской тюрьмы, куда бразильцы попали из-за истории с поддельными паспортами.
За тандем был внесен залог в размере 1,5 миллиона долларов. Сразу же появились сомнения, что кто-то из окружения Ронни способен заплатить подобную сумму – это и породило слухи о том, что спас бывшего одноклубника именно Лионель.
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