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Месси не вносил залог за Роналдиньо

Южная Америка
(1 голосов)

Лионель продолжает опровергать слухи

Месси не вносил залог за Роналдиньо
Новина українською

Вчера капитан "Барселоны" опроверг информацию о своем переходе в миланский "Интер". Также рядом затесалась новость про трансфер в "Ньюэллс Олд Бойз", которую Месси также нивелировал у себя в Instagram.

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Лионель не забыл отметить, что он не вносил залог за экс-партнера по каталонской "Барселоне" Роналдиньо, назвав инфоповод фейком. Напомним, 7 апреля Роналдиньо и его брат были освобождены из парагвайской тюрьмы, куда бразильцы попали из-за истории с поддельными паспортами.

Месси не вносил залог за Роналдиньо - изображение 1

За тандем был внесен залог в размере 1,5 миллиона долларов. Сразу же появились сомнения, что кто-то из окружения Ронни способен заплатить подобную сумму – это и породило слухи о том, что спас бывшего одноклубника именно Лионель.

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо
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Источник:
Goal

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
10.04.2020 в 14:41
Що і передбачалося "Футбольний штиль" і ПАпаРАШИ починають розкидатися тим чим володіють А враховуючи, що новини про вітьков нікому не продаси Штампують новини про відомих персон!
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MES QUE UN CLUB
10.04.2020 в 15:20
Так это и не новости, а бред какой-то. Кто этому вообще поверит и с какой это радости Месси должен что-то за него вносить? Он ему кто? Бывший одноклубник и не более.
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Spokoyno (Киев)
10.04.2020 в 15:44
НІ! Більше... Рональдіньо допоміг йому адаптуватися в Барселоні та і перший "офіційний гол за Барсу" теж з його пасу Утім це зовсім не означає, що Мессі йому щось винен. Ну і всім "розумним" всіляке абсурдні вброси про зірок, то бред... А 73% раптом щось є
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