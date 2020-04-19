Выдающийся президент, забытый супер-бомбардир и украинский вратарь. О первом Либертадорес, стартовавшем 60 лет назад

Клубный чемпионат Южной Америки, который сейчас носит название Копа Либертадорес, должен был стать первым обще-континентальным соревнованием. Кубок Европейских чемпионов стартовал в сентябре 1955-го, соревнования же Кубка Митропы, несмотря на всю их престижность, все же не были полноценным форумом клубов со всего Старого Света. В феврале-марте 1948-го года в столице Чили Сантьяго сыграли турнир сильнейших команд Южной Америки. Организовала турнир КОНМЕБОЛ, поэтому это были, пусть и пробные, но вполне официальные соревнования. Семь чемпионов своих стран, или победители самых престижных в государствах лиг (чемпионаты штатов, регионов, как в случае Боливии, Эквадора и Бразилии) собрались, чтобы провести круговой турнир все против всех. Не было представителей только трех стран. У Колумбии не было профессиональных соревнований, и поэтому не сотрудничала с КОНМЕБОЛ, то же самое – и в случае Венесуэлы. А вот в Парагвае только что закончилась гражданская война, унесшая около 50-и тысяч жизней, и начались массовые репрессии – о футболе тогда забыли.

Титул победителя турнира, а он назывался Чемпионат южноамериканских чемпионов, завоевал бразильский "Васко да Гама", опередив звездный аргентинский "Ривер Плейт" с Ди Стефано. Турнир всем понравился и... больше не повторялся. Сейчас его даже не учитывают в зачет континентальных клубных чемпионатов. Ситуация же типичная для тех мест – решили собраться как-то впоследствии и обо всем договориться. Сроком же встречи стала традиционная "маньяна", то есть – чуть позже.

Кто знает, сколько бы лучшую команду еще не определяли на этом континенте, если бы не Европа. Очный и заочный спор с ней для латиноамериканского футбола был чрезвычайно важным. И вот с 1956-го за Атлантикой коронуют клубных чемпионов. Только это заставило тщеславных сеньоров собраться и провести соревнования. Они стартовали 60 лет назад, 29-го апреля 1960-го.

В тот день на легендарном стадионе "Сентенарио" в Монтевидео "Пеняроль" разгромил боливийский "Хорхе Вилстерманн" 7:1.

На этот раз собирали только чемпионов стран, для Бразилии сделали исключение, приняли обладателя кубка, который только ради этого и провели. Из-за таких условий не было представителя от Эквадора, там в 1959-м чемпионат не проводили. Федерации же Перу и Венесуэлы решили пока своих представителей не отправлять, посмотреть, что получится.

Читайте также Чемпионы из ничего. Когда Пеле и его команду отодвинули на второй план

Таким образом, стартовали семь клубов. В отличие от турнира в Сантьяго, теперь играли по кубковой системе, а еще дома и на выезде, если надо – то и третий матч.

Согласно жребию повезло парагвайской "Олимпии", которая начала соревнования сразу с полуфинальной части.

Главными фаворитами считали представителей Аргентины и Уругвая. Сенсационный обладатель первого Кубка Бразилии "Баиа" воспринимался менее солидно, и еще она со старта наткнулась на мощный "Сан Лоренцо" с невероятным форвардом Хосе Франсиско "Нене" Санфилиппо во главе. Вот он и выбил бразильцев – общий счет двух матчей 5:3 (3:0, 2:3) в пользу "Сан Лоренцо", три гола забил Санфилиппо. Интересно, что впоследствии у него будут блестящие выступления в Бразилии, в частности за "Баию".

Кстати, безусловно основным вратарем "Сан Лоренцо" был уроженец Киева Владимир "Вальтер" Тарнавский, который за год до упомянутых событий сыграл один матч в составе сборной Аргентины.

В следующем круге чемпион Аргентины нарвался на "Пеньяроль" и проиграл в трехматчевой дуэли. Козырь в виде "Нене" Санфилиппо побил еще более выдающийся форвард эквадорец Альберто "Золотая голова" Спенсер.

Сам Спенсер – очень интересная фигура, а вот тот, кто его нашел для "Пеньяроля" – еще интереснее и стоит рассказа как раз в контексте нашей истории.

1918-го года родился Гастон Гуэлфи, один из самых выдающихся президентов в истории мирового футбола. В Латинской же Америке рядом с ним просто некого поставить и близко.

Он был сыном итальянских эмигрантов, не столь бедных, как большинство жителей баррио (район) Пеньяроль. Гастон получил качественное образование и пошел работать в маленькую семейную компанию "Мануэль Гуэлфи и Сиа". Выяснилось, что Гуэлфи-младший – очень способный бухгалтер и экономист, это привело к стремительному росту компании. А футбол был его самым большим увлечением в жизни. Гастон посещал все матчи "Пеняроля" в Монтевидео, а еще был лидером болельщиков.

Все упомянутое и поддержка известного бизнесмена и политика Фернандо Паррабере, который также болел за "Пеньяроль", Гуэлфи в 1958-м выиграл выборы и стал самым молодым вождем клуба, ему было 39 лет.

Гастон Гуэлфи пообещал избирателям все возможные титулы, даже мировую корону, финансовую успешность, стабильность. Также заверил, что президентство не будет для него трамплином в большую политику. Самым удивительным является то, что он выполнил все обещания. Большую часть своего состояния он потратил на "Пеньяроль".

В 1959-м году президент лично летал в Эквадор, чтобы посмотреть на игру Альберто Спенсера, в Монтевидео возвращался уже с нападающим на борту. Спенсер стал супер форвардом для "Пеньяроль" на целое десятилетие. Эквадорец был звездой не менее условного Эусебио, но со сборной ему не повезло, и поэтому его вспоминают сейчас нечасто.

Возвращаясь к первому Либертадорес, отмечу, что Спенсер стал лучшим бомбардиром турнира. Он забил победный гол в домашнем матче. Вообще, оба поединка против парагвайской "Олимпии" вышли неожиданно тяжелыми для "Пеньяроля". Соперник сыграл в жесткий и дисциплинированный футбол. В Асунсьоне же уругвайцы длительное время уступали в счете, пока на 83-й минуте Луис Альберто "Эль Негро" Кубилья счет не сравнял, "Пеньяроль" взял трофей.

Это была очень сильная команда с целым рядом звезд как Луис Мария "Человек кот" Майдана, Вилльям Рубен Мартинес, Франсиско "кавалер штрафной" Маевски, Нестор "Тито" Гонсалвес, Карлос Ариэль "Лучо" Борхес, Хуан Эдуардо "Палач" Хохберг, Юпитер Кресчио и, конечно, Спенсер и Кубилья. А еще в первой команде уже были, но не сыграли в соревнованиях ни разу будущие легенды Роберто Матосас и Педро Роча.