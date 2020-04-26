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Чемпионат Мексики досрочно завершён

Южная Америка
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В Мексике решили оставить сезон недоигранным

Чемпионат Мексики досрочно завершён
Новина українською

Федерация футбола Мексики приняла решения завершить сезон 2019/20. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Это решение касается как мексиканских лиг всех уровней, так и кубковых соревнований.

Также на собрании лиги было принято решение никого не понижать в классе в течение шести лет.

На момент остановки в высшей лиге чемпионата Мексики было сыгранно 10 туров.

Ранее о досрочном завершении сезона также объявили в Нидерландах.

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